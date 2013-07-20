Aziz Kocaoğlu: İnciraltı ranta açılmak isteniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova Belediyesi ve Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği işbirliğiyle her cumartesi kurulacak, Balçova Organik Pazarı bugün açıldı.



Açılış töreninde söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, hükümetin tarım politikasını eleştirdi. Tarımın desteklenmek yerine tarım arazilerinde rantı yüksek alanların tarım vasfından, meraların mera vasfından çıkartıldığına vurgu yapan Kocaoğlu, özellikle sahillerdeki köy tüzel kişiliği, belediye, il genel melcisi arazilerinin belli kurum, kuruluş, TOKİ, Özel İdare veya başka yollarla rant amaçı değer kazandırıldığını belirtti.

DHA'dan Utku Bolulu'nun haberine göre; Kocaoğlu, Çeşme Yarımadası’nın bir avuç altın için siyanüre terk edildiğini ileri sürdü. Her Kültür ve Turizm bakanının İzmir’e geldiğinde "Yarımada’da 75 bin yatak olacak" açıklaması yaptığını anlatan Kocaoğlu, “75 bin yatak hedefinde, bir o kadar da insan çalışacağına göre 150 bin kişi artış amaçlıyorlar. Yarımada’da mevcut yaşayanlarla birlikte sayı 450 bine çıkacak. Bu kadar kişiye içirecek suyumuz yok. Tek kaynak olan ve 350 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak baraj biçilmiş kaftandır. Ancak Yarımada bir avuç altın ve siyanüre feda edildi. Buraya altın madeni izni verildi” dedi.

'Atı alan Üsküdar'ı geçti'

Eskiden madenlerle ilgili ruhsatları Büyükşehir Belediyeleri’nin verdiğini, bu yetkinin alınarak Özel İdare kanalıyla valliklere verildiğine dikkat çeken Başkan Kocaoğlu, “Niye verildi? Çünkü İzmir Büyükşehir Belediyesi Belkahve’de maden ocaklarını rehabilite etti. Çamlı’da ise altın madenine ruhsat vermedik. Onların verebilmesi için yetki bizden alındı. Böyle demokrasi olmaz. Seçilmişlerin atanmışlar tarafından bypass edilmezine izin vermememiz gerekir. Bunu beceremezsek atı alan Üsküdar’ı geçer, zaten de geçiyor" diye konuştu.

Yeşil alana bina yapılmasına tepki

Aziz Kocaoğlu, EXPO 2020 İzmir’in adaylığıyla ilgili EXPO Yürütmesi Komitesi tarafından Paris’te yapılan son sunumda İnciraltı Kent Ormanı’na bina yapılmasını öngören projeye çok sert tepki gösterdi. İnciraltı’nı kurtarmak için göreve geldiği günden bugüne kadar planlamadan yana olduğunu, burada artık tarım yapma olanağı kalmadığını belirten Kocacoğlu, planlamada ilk örnek olarak da 2006 yılında 1'inci derece doğal sit alanını ağaçlandırarak kent ormanına dönüştürdüklerini söyledi. EXPO sonrası burasının yeşil alan olarak kalacağından, düzenleme ortaklık payından alınacak alanda EXPO yapılarının yapılmasını öngördüklerini belirten Kocaoğlu, burada daha sonra düşük yoğunluklu, yeşillikler içinde, deniz kıyısında sağlık kampusü planlamak için yola çıktıklarını dile getirdi.

İnciraltın'da AVM'ye tepki

İnciraltı planlamasını önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla yürüttüklerini, daha sonra yetkinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçtiğini, 0.80 emsal, 4 kat, yüzde 25 kullanım kararlarının değişmeğini belirten Başkan Kocaoğlu, “Ancak, sağlık kompleksinin yani EXPO’nun yapılacağı yere alışveriş merkezi alanı ayrılırsa, buraya günde on binlerce araç girerse burada sağlıkla ilgili işler görülebilir mi? Dünyaca ünlü bir kampüs olur mu? Bilim yuvası, tıp fakültesi, geriatri merkezi, sağlık okulları olabilir mi?” diye sordu.

'Bu kadar cahil insanlar tarafından yönetilmek ayrı bir acı'

Kocaoğlu, karşı çıkmalarına ve anlatmalarına karşın İnciraltı Kent Ormanı’na EXPO binalarını yerleştirip Paris’te sunum yapılmasına sert tepki gösterdi. Projenin bu bölümüne şerh koyduklarını belirten Kocaoğlu, “Bunu yapamayacaklarını söyledim. Kent Ormanı’nı bizim ağaçlandırdığımızı anlattım. Dolgu olduğunu, zemin bulunmadığını dile getirdim. Tuzlu toprakta ağaç yetiştirmek için verdiğimiz mücadeleyi anlattım. İhtiyaç olmadığını anlattım” dedi. Tüm karşı çıkmalarına karşın proje sunumunun böyle yapılmasında iki amaç olabileceğine dikkat çeken Kocaoğlu, “Ya son derece cahiller. Hiçbir şey bilmiyorlar. Dünyadan haberleri yok. Ağaçtan, hatta yapraktan da anlamıyorlar. Bu kadar cahil insanlar tarafından yönetilmek ayrı bir acı. Ya da bin 250 dönüm alanı planlamak, ranta açmak için kasten EXPO’yu kullanıyor olabilirler. Türkiye ’de sayılı bir rant alanı yaratmaksa amaç, biz buna İzmirliler olarak sonuna kadar çıkmak zorundayız. Direnmek, yaptırmamak zorundayız" diye konuştu.