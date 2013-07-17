Mavişehir'de 2043 no'lu sokak satıldı, yeşil alanlar imara açıldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın îmar planına itirazlar ve tartışmalar sürerken, gündeme bir de yeşilden ticaret alanın çevrilen Ege Park karşısındaki arazi damgasını vurdu. Ancak, bunun yanı sıra kenardaki 2043 no'lu sokak gözden kaçtı. Bu sokağın satılan parsele dahil edildiği ortaya çıktı. Bu sokağın Mavişehir'i denize bağlayan tek yol olduğu belirtildi.

17 planda hep yoldu ama

Turan Gültekin'in hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, yerleşimin başladığı 1985 yılından bu yana Mavişehir’de 7’si nazım, 10’u da uygulama olmak üzere toplam 17 imar planı yapıldı. 2043 Sokak bugüne kadar tüm planlarda yol olarak işaretlendi. Sokağın sağındaki parsele, Mavişehir’in inşaatını ve dolgusunu üstlenen firma ticaret merkezi yapmak istedi. Ancak çakılan kazıkların zemindeki sıvılaşma sonucu denize kaymasının ardından inşaattan vazgeçildi.



2043 Sokak’ın solunda bulunan parsel de planlarla ilk önce yeşil alan, sonra vasıfsız arsa, son olarak yeşil alan olarak belirlendi. 2010’da ise Emlak Konut GYO’nun onayladığı planda rekreasyon alanı olarak belirlenen parsel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca geçen yıl ticaret alanına dönüştürüldü. 1985 yılından bu yana vatandaşların Mavişehir’de sahile ulaşmasını sağlayan 2043 Sokak, bu parsele dahil edildi.



Yolu ortadan kaldırıp ticaret alanı haline getiren imar düzenlemesinin devlete büyük zarar, kişiye ise rant sağladığını iddia eden Mavişehir 2. Etap Yönetimi Başkanı Kahraman Turumtay, sokakla tüm yörenin denize ulaştığını bildirdi, şu iddiaları savundu: “Ancak o firma ticaret merkezini yapamayınca, bir başkasının parseli 1 milyon dolara aldığını duyduk. 2008 yılında TOKİ, Mavişehir’deki alanları satmaya başladığında bu firma toplamaya başladı. 25 bin 271 numaralı parsel 2008’de vasıfsız arsa olarak 41,5 milyon TL’ye satışa çıkıyor. Mavişehir’deki bütün arazileri alan ya da başkalarına aldıran firma bu parseli almıyor. Aynı parsel 2010’da rekreasyon alanına dönüştürüldükten sonra 2011’de yeniden satışa çıkarılıyor. Ancak bu sefer fiyatı 4,5 milyon TL. 23 bin metrekarelik alan, Mavişehir’de bir villa parasına satılıyor. 4,5 milyon TL günün kuruyla 2 milyon dolar yapıyor. Yandaki parsele de 1 milyon dolar vermişti. Koskoca alanı 3 milyon dolara almış oldu. Burayı zemin biraz daha sağlam olduğu için aldı. İki parseli birleştirdi. Yolu da aldı. Yol devletin yolu. 2043 Sokak takas gibi görünüyor, ancak satıldı.” Turumtay, parselin yanında bulunan ve rekreasyon olarak kamuya terk edilmiş gibi görünen alanı da sözkonusu firmanın kullanacağını ileri sürdü.

Gerçeği yansıtmıyor

Bakanlığın yaptığı planla Mavişehir’de yeşil ve sosyal alanların, otoparkın arttığı, bina yoğunluğunun düştüğü açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını anlatan Turumtay, şöyle konuştu:



“Yol satılarak birleştirilen parselde mülk sahibine brüt alan üzerinden inşaat izni verdiler. Bu mülk sahibinin istediği kadar yüksek bina yapmasına izin veriyor. Otoparkları, yeşil alanları artırdık diyorlar. Otoparklar alışveriş merkezlerinin otoparkları, yeşil alanlar alışveriş merkezlerinin ortasındaki yeşil alanlar. Yani gece halka kapalı.

Parası neyse verelim

Mavişehir halkının, ticaret alanına dönüştürülen parselin ve yolun meydan olmasını istediğini sözlerine ekleyen Turumtay, “Mavişehirli bu isteğini gayet medeni bir şekilde belirtiyor. Kampanya düzenleyelim, verelim parasını geri alalım. Ya da devlet 3 milyon doları versin kamulaştırsın. Biz denize ulaşabilmek istiyoruz, meydan istiyoruz. Böyle bir imar düzenlemesi olmaz. Bu düzenlemeden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın haberi olsa izin vermez diye düşünüyorum” diye konuştu.



Karşıyaka Belediyesi yetkilileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar planına itiraz ettiklerini, ancak kabul edilmemesi üzerine dava açtıklarını dile getirdi. 2043 Sokak’ın satılması üzerine alanın ulaşımsız kaldığını ifade eden belediye yetkilileri, “Bu plana göre ileride bizden sahile ulaşan yol bulmamızı isteyecekler, ancak orada yol yapılabilecek bir alan yok” dedi.