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İzmir Bayraklı'da 5 kişiye mezar olan apartman, sulak alan üstüne yapılmış!

31 Ekim 2020 13:16

Deniz jeoloje ve jeofizikçi Cenk Yaltırak, İzmir Bayraklı'da yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nın olduğu bölgenin 2000 yılında sulak bostan olduğunu söyledi.

6.6 büyüklüğündeki İzmir Seferihisar depreminde birçok bina yerle bir oldu. Bu binalardan biri de 5 kişinin cansız bedeninin (Saat: 23.00 itibariyle) çıkarıldığı 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'ydı. Yeni olan apartmanın balkonlarında, depremden önce çatlaklar olduğu iddia edildi.

Habertürk'ün haberine göre; arama kurtarma çalışmalarının halen sürdüğü apartmanla ilgili çarpıcı açıklama ise jeofizikçi olan Cenk Yaltırak'tan geldi.

Yerbilimci Yaltırak paylaştığı fotoğrafların altına, "Yıkılan binalardan biri; yepyeni, en alt katı dükkan, sadece 2000 yılında etrafı sulak bostan. Salata ekeceğine apartman ekerek zengin olunan bir bölge. Tarım alanları akarsu yatakları içinde değişken zemin yaratır. Binadaki en ufak hatayı affetmez." mesajını kaydetti.

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