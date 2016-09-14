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Çevre

İzmir-Ankara arası yolculuk 4.5 saate inecek

8 milyar liraya mal olacak proje için ÇED onayı bekleniyor

14 Eylül 2016 14:58

Başkent Ankara ile İzmir’i birbirine bağlayacak olan ‘İzmir- Ankara Otoyolu’ projesiyle birlikte karayoluyla 8 saati aşan yolculuk süresi 4.5 saate inecek. Habertürk'ten Ali Arda Perk'in haberine göre, 8 milyar liraya mal olması beklenen proje ile Uşak, Manisa ve ilçeleri de İzmir’e bağlanacak. 501 kilometrelik otoyolun 243 kilometresi Ege Bölgesi’nde yer alıyor.

Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Kenan Adiloğlu, “Proje çalışmaları devam eden Ankara-İzmir Otoyolu güzergâhı, Ankara Çevreyolu’ndan başlayarak, Temelli, Polatlı, Sivrihisar, Çifteler, Kırka, Dumlupınar, Uşak, Kula, Salihli ilçelerinden geçiyor. Marmara Gölü’nün kuzeyinden geçtikten sonra Hamzabeyli Köyü mevkiinde İstanbul-İzmir Otoyolu’na bağlanıyor. Ankara-İzmir Otoyolu mevcut devlet yoluna göre daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlamaktadır. Söz konusu otoyol ile Ankara-İzmir arası seyahat süresi yaklaşık 4.5 saat olacak” dedi.

 

ÇED onayı bekleniyor

 

2010’un başında çalışmaları başlayan otoyolun ihale edilmesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun onaylanması bekleniyor.

 

8 milyar liraya mal olacak

 

Ankara-İzmir Otoyolu, 2016 yılı dolar kuruna göre 8 milyar liraya mal olacak. İnşaatın bu yılın sonunda ya da önümüzdeki senenin ilk aylarında başlaması hedefleniyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıldönümü olan 2023’te ise projenin açılması planlanıyor.

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