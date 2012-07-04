İzmarit atana 50 TL ceza kesilecek

Çevreye izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıkları atanlara kamu görevlileri ve zabıta görevlilerince 50 TL para cezası verilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda 1. bölümü kabul edilen tasarıya göre tütün ürünlerini; kamu binalarının kapalı alanlarında, birden çok kişinin girebileceği binaların kapalı alanlarında, taksiler de dahil olmak üzere toplu taşıma araçlarında, ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde tüketenler ile spor, kültür, faaliyetlerinin yapıldığı yerlerde kullananlar Kabahatler Kanunu'na göre cezalandırılacak.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, çevreye izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıkları atanlara kamu görevlileri ve zabıta görevlilerince 50 TL para cezası verilecek.

Kişi, çevre kirliliğini derhal giderirse para cezasına çarptırılmayacak.

Entegre sağlık sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ücreti karşılığında nöbet görevi verilebilecek.

Ancak aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet görevi verebilmesi, her ihtiyaç doğduğunda değil bu ihtiyacın başka şekilde karşılanmasının mümkün olmadığı durumlarda geçerli olacak.

Aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren kurumlar, her bir araştırma görevlisi başına 4 bin kişiyi aşmamak üzere, kişi başına aylık 5 TL'den fazla olmayan tutarı, döner sermaye işletmelerindeki hesaba yatırılacak.



18 yaşını doldurmamış kişilere satılmayacak



Tütün ürünleri gibi, tütün ürünü ihtiva eden ve etmeyen nargile de 18 yaşını doldurmamış kişilere satılamayacak, tüketimlerine sunulamayacak.

Tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmaları ile tütün ürünlerinin; isim, marka, amblem, logo veya bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim ve alametleri, tütün ürünleri sektörü harici mal ve hizmet sektörlerindeki firma ve ürünlerle ilişkilendirilemeyecek ve tütün ürünüyle diğer ürün ve hizmetin birbiriyle ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde kullanılamayacak.

Tütün ürünleri harici mal ve hizmet sektörlerindeki firma ve ürünlerin; isim, marka, amblem veya logo ya da bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim ve alametler de tütün ürünleriyle veya firmalarıyla ilişkilendirilemeyecek.

Hiçbir ürünün üzerinde tütün ürünlerini çağrıştıran işaret ve renk bulunamayacak.

Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri paketleri ile tabanı hariç, nargile şişelerinin üzerine, en geniş iki yüzünden her birine, bu yüzlerin alanlarının yüzde 65'inden az olmamak üzere, özel çerçeve içinde tütün ürünlerinin zararlarını belirten resimli ve Türkçe yazılı uyarılar veya mesajlar konulacak.

İthal edilen veya Türkiye'de üretilen tütün ürünlerinin paketlerinde ve etiketlerinde; bu ürünlerin özellikleri, sağlığa etkileri, tehlikeleri veya emisyonları ile ilgili yanıltıcı ve eksik bilgi verilemeyecek; tüketimi özendiren, teşvik eden veya tüketiciyi yanıltan ya da ürünü cazip kılan metin, isim, marka, ibare, mecaz, resim, figür, işaret veya renkler ve renk kombinasyonları kullanılamayacak.