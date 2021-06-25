İzlandalı rock grubu Kaleo, İstanbul'a geliyor

2016 tarihli satış rekorları kıran ilk albümleri A/B'nin yayınlanışından bu yana Türkiye'de de hayran kitlesine sahip olan İzlandalı rock grubu Kaleo, 3 Temmuz 2022 tarihinde Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak.

Solistliğini JJ Julius'un üstlediği Kaleo, son albümleri Surface Sounds'un dünya turnesi 'Fight or Flight Tour' kapsamında ilk kez Türkiye'de olacak.

Dünya genelinde 1 milyarın üzerinde dinlenmeye ulaşan Kaleo'nun İstanbul'da vereceği konserin biletleri de Biletix'te satışı sunuldu.

Kaleo'nun ikinci albümü - Surface Sounds - 23 Nisan 2021'de yayınlandı.