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Kültür-Sanat

İzlandalı rock grubu Kaleo, İstanbul'a geliyor

Grup, 3 Temmuz 2022'de Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak

25 Haziran 2021 15:45

2016 tarihli satış rekorları kıran ilk albümleri A/B'nin yayınlanışından bu yana Türkiye'de de hayran kitlesine sahip olan İzlandalı rock grubu Kaleo, 3 Temmuz 2022 tarihinde Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak.

Solistliğini JJ Julius'un üstlediği Kaleo, son albümleri Surface Sounds'un dünya turnesi 'Fight or Flight Tour' kapsamında ilk kez Türkiye'de olacak. 

Dünya genelinde 1 milyarın üzerinde dinlenmeye ulaşan Kaleo'nun İstanbul'da vereceği konserin biletleri de Biletix'te satışı sunuldu.

Kaleo'nun ikinci albümü - Surface Sounds - 23 Nisan 2021'de yayınlandı. 

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