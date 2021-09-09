İzlanda'da karbondioksiti kayaya dönüştüren tesis faaliyete geçti

Operatörlerin, İzlanda'da, her yıl havadan 4 bin ton karbondioksit (CO2) emebileceğini ve mineralize edilmek üzere toprağın derinliklerine gönderebileceğini söylediği "Orca" tesisi, faaliyete geçti.

Projenin arkasındaki şirketlerin açıklamasına göre, havadaki karbondioksiti emip kayaya dönüştürmek için tasarlanan ve ismi İzlandaca "enerji" anlamına gelen yapı, dünyanın en büyük tesisi.

Nakliye konteynerine benzeyen ünitelerden oluşan, İsviçreli Climeworks ve İzlandalı Carbfix tarafından inşa edilen tesis, her yıl havadan 4 bin ton karbondioksit çekecek. ABD Çevre Koruma Ajansı'na göre bu sayı, yaklaşık 870 arabadan çıkan emisyona eşit.

"Karbon yakalama ve depolama" savunucuları, bu teknolojilerin iklim değişikliğine karşı mücadelede önemli bir araç olabileceğine inanıyor.

Ancak eleştirmenler, maliyeti 10 ila 15 milyon dolar arasında değişen tesisin, son derecede pahalı olduğunu savunuyor.