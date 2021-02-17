İzinsiz yabani orkide toplayan iki kişiye 160 bin lira ceza kesildi!

Samsun'da izinsiz olarak, koruma altında olan 10 kilo yabani orkide (salep bitkisi) toplayan 2 kişiye, toplam 160 bin 930 lira ceza kesildi.

Samsun'un Atakum ilçesinebağşı Kayagüney Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, Y.U. (32) ve E.K.'nin (31) kendilerine ait olmayan tarlada toprağı kazarak bir şeyler çıkarmaya çalıştıklarını fark etti.

Bunun üzerine yapılan kontrolde iki kişinin doğadan izinsiz olarak toplanması yasak olan yabani orkide (salep bitkisi) topladıkları belirlendi. Ekipler, yaklaşık 10 kilo yabani orkide toplayan 2 şüpheli hakkında tutanak tutarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne gönderdi.

Yapılan inceleme sonucu 2 kişiye biyoçeşitliliğe zarar vererek, koruma altında olan bitkiyi doğadan izinsiz toplamaları nedeniyle toplam 160 bin 930 lira para cezası kesildi. (DHA)