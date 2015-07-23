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Bilim / Teknoloji

İzinsiz reklam SMS'ler bu adrese şikayet edilecek

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinsiz reklam SMS'leri için ayrı bir bölüm oluşturdu

23 Temmuz 2015 17:50

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yasaklanmasına rağmen gelmeye devam eden reklam SMS’leri için internet sitesinde “İzinsiz İleti Şikayet Sistemi” adlı bölüm oluşturuldu.

Deniz Çiçek’in Habertürk’te yer alan haberine göre, reklam SMS’leri 1 Mayıs’tan itibaren yasaklanırken, birçok firma tüketiciye SMS göndermeye devam ediyor. Bugüne kadar bu reklamlarla ilgili şikâyetleri yazılı olarak, ıslak imzayla kabul eden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin şikâyetlerini daha kolay iletebilmelerini sağlayacak bir sistem kurdu.

Bakanlığın internet sitesine eklenen bir linkle, “E-ileti şikâyeti” adlı bölüm oluşturuldu. Şikâyet sisteminin adresi ise tiss.gtb.gov.tr olarak belirlendi.

 

E-postalar da şikayet edilebilecek

 

Vatandaşlar, bu sayfaya girerek kolayca kendilerine gelen reklam SMS’lerini, e-mail’leri ve sesli mesajları şikâyet edebilecek. E-posta ile gelen reklamları şikâyet için gönderilen e-posta adresi ile e-postanın geldiği tarih yazılacak. Vatandaş, gelen e-postanın ekran görüntüsünü de sisteme girip şikâyetini gerçekleştirebilecek.

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