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Yaşam

İzinsiz kazı yapmak için jandarmaya 200 bin lira rüşvet teklif ettiler

Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılığı yapan şebeke jandarmaya izinsiz kazı için 200 bin lira rüşvet teklif edince yakalandı

14 Kasım 2016 23:26

Kastamonu' da jandarma ekiplerine rüşvet vererek kaçak kazı yapmak isteyen 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Akkaya köyünde 5 kişilik şebeke, Akkaya İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, buradaki görevlilere kaçak kazı yapmak için rüşvet teklif etti.

Yaklaşık 200 bin TL rüşvet teklifinde bulunan şahıslar, daha sonra karakoldan ayrıldı. Şebekeyi takibe alan jandarma ekipleri, izinsiz ve kaçak kazı yapmak isteyen şahıslardan kazı öncesinde para istedi. Jandarma ekiplerine ilk etapta 2 bin TL rüşvet veren şebeke, ardından kaçak kazı yapmak istedikleri yere gitti.

Burada şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, A.K., O.T., F.E. , B.B. ve K.D. isimli şahısları kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakaladı. A.K., O.T., F.E. , B.B. ve K.D., "rüşvet, izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı" suçlamalarıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

 

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