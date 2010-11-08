-İZİNSİZ DİNLEMELER CAYDIRICI OLACAK TBMM (A.A) - 08.11.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, izinsiz dinlemeler ile ilgili cezaların daha caydırıcı hale getirileceğini, bu yönde düzenleme içeren tasarının yakında Parlamentoya gönderileceğini bildirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştayın bütçeleri kabul edildi. Bakan Ergin, bütçe üzerindeki görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Ergin, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın, Anayasa'nın ilk üç maddesine ilişkin ifadeleri ile ilgili eleştirilere karşılık, ''Değişikliği, yazım şekli ya da ifade tarzı olarak söyledi, diye anladım. Bu üç maddenin özünü dokunulamaz'' yanıtını verdi. Bakan Ergin, ''Anayasa'da kısmen değişiklik yapmak yerine neden tümünü değiştirme yoluna gitmediniz?'' şeklindeki soruyu yanıtlarken tek parti olarak Anayasa'yı değiştirmek istemediklerini, uzlaşma esası ile bu çalışmayı yapmayı arzuladıklarını ifade etti. 2007 yılında böyle bir girişimde bulunulduğunu ancak o dönemde uzlaşma komisyonunun tam anlamıyla kurulamadığını kaydeden Ergin, 2011 seçimlerinden sonra yine bir uzlaşma zemini hazırlanacağını dile getirdi. -İZİNSİZ DİNLEMELER- Bakan Ergin, milletvekillerinin, ''izinsiz dinlemeler'' ile ilgili sorularını yanıtlarken bu konuda caydırıcı yaptırım hazırlığı içinde olduklarını bildirdi. Ergin, şöyle devam etti: ''Bu konuda altı aydır çalışma yapıyoruz. Bu suçlar aynı zamanda basın yayın kuruluşları ve basın mensuplarını da doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü bir kısım mahkumiyetler onları da etkiliyor. Bunlarla beraber yapıyoruz çalışmayı. TCK'nın 132'nci ve devam maddelerinde bu yönde bir hazırlığımız var. Cezalar daha caydırıcı hale getirilecek. Cezaları arttıran ve caydırıcı tedbirler öngörülüyor. 'Savcı harekete geçer ama mağdurun ifadesine başvurarak devam edip etmek istemediğini sorar' diye yenilik de getiriyoruz. Çünkü bu tip fiillerde konunun üzerine gidilmesi, soruşturma haline geçilmesi, mağdur olan kişiyi yeniden mağdur edebilir. Bu kişi, bu soruşturmanın yapılmasını istemeyebilir. Bu nedenle mağdura seçim hakkı verilmesi düşünülüyor. Son noktaya geldi çalışmalar. Tasarıyı yakında Parlamentoya getirme durumumuz var.'' -''TAKİPSİZLİK YOK''- Bakan Ergin, ''Anayasa'da gerekli değişiklik yapılmasına rağmen Kenan Evren neden yargılanmıyor?'' sorularını da yanıtladı. Bu konuda referandum öncesinde de bir açıklama yaptığını anımsatan Ergin, şunları söyledi: ''Bu açıklamalarımda, 'Biz 'geçici 15'inci maddedeki, (hiç bir suretle sorgulanamayacağı, soruşturma yapılamayacağı) yasağını kaldırıyoruz. Bunun yapılıp yapılamayacağı, zaman aşımı ve ilgili ihtilafların çözümü bu madde kaldırıldıktan sonra ilgili savcılıkların yapacağı çalışmayla belli olur' demiştim. Bugün bunları konuşuyorsak, bugün savcılarımız soruşturma açmış ise ve bununla ilgili çalışmalar yapabiliyor ise Geçici 15'inci maddenin kaldırılmasından dolayıdır. Takipsizlik kararı yok şu anda. Görev konusu ile takipsizlik çok farklı şeylerdir. Görevlendirme konusunda savcılığın tereddütü var. Bunu ilgili organlar kendi arasında bir şekilde karara bağlayacaktır. Bunu önümüzdeki süreç gösterecektir. Şu anda 'yargılanır ya da yargılanmaz' diyemem.'' -DENİZ FENERİ e.V DAVASI- Bakan Ergin, ''Adalet Bakanlığının, Deniz Feneri ile ilgili soruşturmaları engellediği'' yönündeki iddialara yanıt verirken, ''Bizden ne istiyorsunuz? Soruşturmanın başına geçip Adalet Bakanlığının soruşturma yapmasını mı istiyorsunuz?'' dedi. Ergin, şöyle devam etti: ''Adalet Bakanlığının, Deniz Feneri ya da başka bir soruşturmada herhangi bir suretle müdahale etme yetkisi yoktur. Böyle olursa suç işler. Deniz Feneri davasıyla ilgili iki ayrı dosya vardır. Bunların biri, Alman makamlarının yaptığı soruşturmadan dolayı Türk makamlarından talep ettiği adli yardım talebine ilişkin dosyadır. Diğeri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı, kendi açısından devam ettirdiği soruşturma ile ilgilidir. Bütün bunlarda, Adalet Bakanlığı tabiri caizse postacıdır. Savcılık bize yazı yazar, 'Bunu Alman makamlarına gönderin' der. Bize gelen yazılar ya aynı gün ya da bir kaç gün içinde muhataplarına gitmiştir. Alman makamlarından gelen cevaplar ve talepler ya aynı gün ya da bir kaç gün içinde Ankara Başsavcılığımıza gönderilmiştir.'' Bakan Ergin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, soruşturma ile ilgili Almanya'ya savcı gönderme talebinin olduğunu, bu talebin aynı gün Alman makamlarına iletildiğini ve Alman makamlarının gün vermesinin beklendiğini bildirdi. Ergin, Adalet Bakanlığında bekleyen hiç bir yazının bulunmadığını, hiç bir belgenin bekletilmediğini bildirdi. Görüşmelerin ardından Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştayın bütçeleri kabul edildi.