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İzel'in oynadığı filmin çekimi tamamlandı

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA)- TÜRK Pop Müziği'nin sevilen ismi İzel Çeliköz, İzmir'in Dikili ilçesinin kırsal İslamlar Mahallesi'nde çekilen 'İyi ki Doğdun Abla' adlı filmde rol aldı

30 Mart 2018 21:22

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA)- TÜRK Pop Müziği\'nin sevilen ismi İzel Çeliköz, İzmir\'in Dikili ilçesinin kırsal İslamlar Mahallesi\'nde çekilen \'İyi ki Doğdun Abla\' adlı filmde rol aldı.
Yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini Onur Öğden\'in yaptığı \'İyi ki Doğdun Abla\' adlı film, 4 Mayıs Cuma Günü gösterime girecek. İzel Çeliköz, Esin Civangil, Metin Keçeci, Dilara Büyükbayraktar, Enis Boztepe, Ayhan Işık, Ata Ekşioğlu gibi isimlerin yer aldığı filmle ilgili konuşan Öğden, \"İlklerin filmi diyebiliriz. Benim ilk uzun metraj sinema filmim. İzel\'in ilk oyunculuğu, Esin Civangil ve Metin Keçeci\'nin komedi dışında ilk dram filmi. Çok güzel bir yerde ve çok iyi bir atmosferde çekimlerini gerçekleştirdik. Çok heyecanlıyız. Çok emek verdik ve umarım meyvesini toplar, Türk sinemasına katkı yaparız. Herkesi bekliyoruz\" dedi.
BKM oyuncularından ünlü komedyen Metin Keçeci ise ilk defa bir drama filminde oynadı. Filmin kostümlerini ise ünlü modacı Sıddık Süren hazırladı.

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