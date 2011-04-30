-''İZDİVAÇ'' PROGRAMINDAN ÇOBAN BULDU AMASYA (A.A) - 30.04.2011 - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde çoban bulamayan bir köylü, özel bir televizyonda yayımlanan evlendirme programında gördüğü işsiz çifte iş verdi. Yeşilyurt köyünde yaşayan 4 çocuk babası Hüseyin Tercan (62), yaklaşık 150 hanelik köylerinde genç nüfusun azalması nedeniyle son yıllarda çoban bulamadıkları için hayvanlarına bakmakta zorlandıklarını söyledi. Özel bir televizyonda izlediği evlendirme programında nikahlanan ve programda işsiz olduğunu anlatan Ahmet Tekneci (47) ile eşi Nadiye Tekneci'ye (46) canlı yayını arayarak iş teklifinde bulunduğunu belirten Tercan, teklifini kabul eden çifti, düğünlerinin ardından köyüne getirdiğini söyledi. Yaklaşık 20 gün önce işe başlayan ve büyükbaş hayvanlarına bakan çiftin çalışmasından memnun olduğunu belirten Tercan, şunları anlattı: ''Buralarda çoban bulamadık. Bulduğumuz da randıman vermiyordu. Televizyonda bir evlendirme programında gördüğüm ve sunucuya işsiz olduğunu söyleyen Ahmet Tekneci'ye canlı yayını arayarak iş teklifinde bulundum. Onlar da kabul etti. Düğünlerinden sonra köyümüze geldiler. Onlara kalacak yer verdim. Çalışmalarından memnunum. Maaşının yanı sıra sigortasını da yaptıracağım. İşe başlayalı yaklaşık 20 gün oldu. Köyümüzde işçi bulamıyoruz. Muhtarımız yılda 6-7 ay çalışacak çoban bulamıyor.''