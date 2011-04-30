T24 LogoT24 Logo
Yaşam

''İZDİVAÇ'' PROGRAMINDAN ÇOBAN BULDU AMASYA (A.A)

30 Nisan 2011 13:49

-''İZDİVAÇ'' PROGRAMINDAN ÇOBAN BULDU AMASYA (A.A) - 30.04.2011 - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde  çoban bulamayan bir köylü, özel bir televizyonda yayımlanan evlendirme programında gördüğü işsiz çifte iş verdi. Yeşilyurt köyünde yaşayan 4 çocuk babası Hüseyin Tercan (62), yaklaşık 150 hanelik köylerinde genç nüfusun azalması nedeniyle son yıllarda çoban bulamadıkları için hayvanlarına bakmakta zorlandıklarını söyledi. Özel bir televizyonda izlediği evlendirme programında nikahlanan ve programda işsiz olduğunu anlatan Ahmet Tekneci (47) ile eşi Nadiye Tekneci'ye (46) canlı yayını arayarak iş teklifinde bulunduğunu belirten Tercan, teklifini kabul eden çifti, düğünlerinin ardından köyüne getirdiğini söyledi. Yaklaşık 20 gün önce işe başlayan ve büyükbaş hayvanlarına bakan çiftin çalışmasından memnun olduğunu belirten Tercan, şunları anlattı: ''Buralarda çoban bulamadık. Bulduğumuz da randıman vermiyordu. Televizyonda bir evlendirme programında gördüğüm ve sunucuya işsiz olduğunu söyleyen Ahmet Tekneci'ye canlı yayını arayarak iş teklifinde bulundum. Onlar da kabul etti. Düğünlerinden sonra köyümüze geldiler. Onlara kalacak yer verdim. Çalışmalarından memnunum. Maaşının yanı sıra sigortasını da yaptıracağım. İşe başlayalı yaklaşık 20 gün oldu. Köyümüzde işçi bulamıyoruz. Muhtarımız yılda 6-7 ay çalışacak çoban bulamıyor.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24