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İzdivaç programı yayından kaldırılan Zuhal Topal: Alacaklarımı alamıyordum, yine de devam ettim

Zuhal Topal, yapımcı Artı Film ve Soho Film'i dava edeceğini söyledi

26 Ağustos 2017 23:38

Star TV'de yayınlanan İzdivaç programı kaldırılan Zuhal Topal "Manevi haklarıma ve sanatçılık haklarıma özen gösterilmediği, alacaklarım ödenmediği halde yayının devamlılığı için yayıncı kanala ve izleyicilere olan saygım nedeniyle programa çıkmaya devam ettim. Önümüzde ki hafta avukatım kanalı ile yapımcılar aleyhine mahkemeye müracaat edeceğim" dedi.

Zuhal Topal'ın basın açıklaması şöyle:

"Uzun süredir kamuoyu hassasiyeti nedeniyle gözlerin izdivaç programları üzerinde olması, Star TV yönetiminin yeni sezonda bu içerikte yayın yapmama kararı alması üzerine yeni formatlarla Star TV ve diğer kanallar ile görüşmelerimiz devam etmektedir."

"Yapımcıları mahkemeye vereceğim"

Topal açıklamalarına şöyle devam etti:

Yapımcı firma Artı Film ve Soho Film tarafından "Zuhal Topal'la" isimli programda uzun süredir manevi haklarıma ve sanatçılık haklarıma özen gösterilmediği, alacaklarım ödenmediği halde yayının devamlılığı için yayıncı kanala ve izleyicilere olan saygım nedeniyle programa çıkmaya devam ettim. Yapımcılar aleyhine ihtarlar gönderdiğim halde kişilik haklarım suiistimal edilmeye devam edildi. Önümüzde ki hafta avukatım kanalı ile yapımcılar aleyhine mahkemeye müracaat edeceğim. Bunun dışında şimdiye kadar her hangi bir konuda açıklama yapmadığım bilinmektedir. İlerleyen günlerde pek çok konuya açıklık getireceğim."

 

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