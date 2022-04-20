İzdiham Dergisi Genel Yayın Yönetmeni şair Bülent Parlak son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonrası 43 yaşında hayatını kaybeden şair Bülent Parlak, son yolculuğuna uğurlandı.



Kültür, sanat ve edebiyat dergisi İzdiham'ın kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni şair Bülent Parlak, dün sabah geçirdiği kalp krizi sonucu 43 yaşında hayatını kaybetti. Parlak için bugün öğle vakti Üsküdar Vâlide-i Cedid Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Parlak'ın kızı Yaren ve eşi Meltem Parlak ile kardeşleri Hüseyin, Cumali, Fikret Parlak tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Törene Parlak'ın ailesinin yanı sıra şair, yazar arkadaşları ile öğrencileri katıldı. Bülent Parlak, törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

"Hepimiz ölecek yaştayız' diyordu"

Törene katılan öğrencisi Salih Bölükbaşı, "Diyecek bir şey bulamıyoruz. Allah rahmet eylesin. Herkese ağabeylik, babalık yaptı. Bize derdi 'Salih biz neden sosyal medyada TT olamıyoruz? ' Bugün TT oldu Bülent Parlak. Herkesin sevdiği bir insandı. Cumartesi günü İzdiham Dergisi'nin iftarı vardı. Veda yemeği gibi oldu. Herkesle helalleşti. Hiçbir rahatsızlığı yoktu. Beklemiyorduk. Onun bir sloganı vardı 'Hepimiz ölecek yaştayız' diyordu. Bize onu hatırlattı hepimiz ölecek yaştaymışız" diye konuştu.



Ölümünden büyük üzüntü duyduğunu dile getiren yazar arkadaşı Atakan Yavuz, "Çok neşeli, dost canlısı bir arkadaştı. Şair gibi yaşadı. Tertemiz yaşadı, tertemiz öldü. Allah rahmet eylesin" dedi.



Yazar Ali Ayçil de, "Bir ateş böceği gibi yaşadı. İktidar ilişkilerinden uzak durdu. Ateş böceği oluşu, örgütlü kötülüklere karşı mesafeli duruşu, gençlerle kurduğu samimi diyaloglar ile bir küçük Bülent Parlak ordusu oluştu İzdiham çevresinde. Genç yaşta kaybettik. Çok üzüntülüyüz." ifadesini kullandı. (DHA)

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