İzdiham Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Parlak yaşamını yitirdi

İzdiham Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Parlak, geçirdiği kalp krizi sonucu 43 yaşında yaşamını yitirdi.

İzdiham Dergisi, Parlak'ın vefatını, sosyal medya hesaplarından yaptığı bir açıklamayla duyurdu. Üsküdar'da Atik Valide Camii'nde öğle vaktini müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Bülent Parlak kimdir?

Şair Bülent Parlak, 5 Ekim 1979'da Malatya'da doğdu.

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Malatya’nın Konak beldesinde okudu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı ve bir sene burada okumaya devam etti. O yıllarda staj için gittiği bir gazetenin reklam servisinde çalıştı. İletişim Fakültesi'ni bırakmak zorunda kalan Parlak, sonraki senelerde tekrar üniversite sınavına girerek Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni kazandı.

Şair 2010'da, o zamana kadar Dergâh dergisinde yayımladığı şiirlerini, 'Sevgili Huzursuzluğum' adlı şiir kitabında bir araya getirdi. 2012'de babasına ithafen yazdığı 'Yalnızlığın İcadı' adlı deneme kitabını, 2014'te 'Ricakeş', 2018'de 'Her Şey İçin Çok Geç' adlı şiir kitaplarını çıkardı.