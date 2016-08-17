İz Dergisi'nden Muhammed Ali ile yeniden 'merhaba'

2014 yılında ‘49. Özel Ara Güler’ sayısıyla yayın hayatına virgül atan ve 50. sayısıyla okurlarına yeniden merhaba diyen, İz Dergisi, 51. sayısında yine dünyanın görsel belleğini sayfalarına taşıdı.

Dergi kapağında yakın zamanda, 74 yaşında iken yaşama veda eden; dünya boks şampiyonluğunun yanı sıra, Müslümanlara ve ABD’deki siyahi hareketlere desteğiyle de bilinen Muhammed Ali yer aldı. Jason Eskenazi’nin 'Wonderland: A Fairy Tale of the Soviet Monolith' isimli kitabında yer alan fotoğrafları, özel tarama ile sayfalara taşındı.

ArtfulLiving'in haberine göre, Magnum Photos’dan Carl de Keyzer, Amerikan ambargosunun etkisinde yaşayan Küba halkına çevirdiği objektifine Nurduran Duman’ın kalemi eşlik etti. Nick Brandt’ın doğal yaşam alanlarından uzaklaştırılan yabanıl hayvanlara dikkat çekebilmek için oluşturduğu projesi kapsamında hayvanların orjinal boyutlarındaki fotoğraflarını dev paneller halinde, daha önce çekim yaptığı aynı mekanlara götürerek yeniden fotoğrafladı. Sabiha Çimen, mülteci-kadın-şehir arasındaki duyarlı senteziyle, fotoğraf-fotoröportaj konusunda başarılı araştırmacı yazar Özcan Yurdalan ve genç yeteneklerden İsmail Tarhan 'Atari Salonları' adlı belgeseliyle, Survival Guide projesiyle Melih Aydemir ve Gökdelenler portfolyosu ile Nilüfer Uğurlu dergide yer alan isimlerden oldular.