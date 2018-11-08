İz bırakmadan yaraların iyileşmesini sağlayan jel üretildi!

Çin’den bir grup bilim insanı, iz bırakmadan yaraların dikilmesini sağlamak amacıyla ipek proteininden bir tür jel üretti.

Biomaterial Science dergisinde yayınlanan makaleye göre, bilim insanları çalışmalarında ipek liflerinde bulunan zamk gibi bir özü kullandı. İçerisindeki protein zincirlerini birbirine bağlamak için öze ultraviyole ışını ve fotobaşlatıcı uygulandı.

Yan etkisi bulunmuyor

İşlemlerin sonucunda ise hücrelere iyice pekişebilen ve vücutta neredeyse hiçbir olumsuz reaksiyona yol açmayan bir jel elde edildi. Jelin kullanıldığı yerde ise yaralı doku yerine yeni bir deri dokusunun oluştuğu tespit edildi.

Antiseptik özellikli bu jel ayrıca bakterilerin deriye nüfuz etmesini önlerken daha yaranın daha hızlı iyileşmesine yardımcı oluyor.