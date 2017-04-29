T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İz, Başkasının Evi, Kol Saati; Ankara Film Festivali'nde bugün...

Festival 30 Nisan'a kadar devam edecek

&#39;Başkasının Evi&#39; filminden...

29 Nisan 2017 03:00

Türkiye'nin en köklü film festivallerinden biri olan Ankara Uluslararası Film Festivali'nde bugün "İz", "Başkasının Evi" ve "Kol Saati"nin de aralarında bulunduğu 10 film sinemaseverlerle buluşacak. 

TAŞ, film ekibiyle birlikte Ankara'da

Büyülü Fener Salon 1'de yapılacak gösterimler şöyle:

11:30- İz /Pokot/ Spoor 2017 Agnieszka Holland 128’
14:00- Beuys 2017 Andres Veiel 117’
16:30- Başkasının Evi /Skhvisi sakhli / House of Others 2016 Russudan Glurjidze 103’
19:00- Tatlı Rüyalar /Fai Begni Sogni /Sweet Dreams 2016 Marco Bellocchio 134’
21:30- Flamenkonun Ötesi /Jota de Saura /J: Beyond Flamenco 2016 Carlos Saura 90’

Büyülü Fener Salon 2’de yapılacak gösterimler de şöyle:

11:30- Essay FF3 Örnek Bir Evde, Örnek Bir Aile /A Model Family in a Model Home 2015 Zoe Beloff 22’327 Cuadernos / 327 Notebooks 2015 Andres di Tella 76’
14:00- Kol Saati /Slava/ Glory 2016 Kristina Grozeva and Peter Valchanov
16:30- Kartal Avcısı /The Eagle Huntress 2016 Otto Bell 87’
19:00- Günbatımı Şarkısı /Sunset Song 2015 Terence Davies 135’
21:30- Kendin ve Sen /Dangsin Jasingwa Dangsinui Geot Yourself and Yours 2016 Hong Sang-soo 86'

ETİKETLER

Başkasının EviİzKol SaatiAnkara Film Festivaliprogram

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24