İz, Başkasının Evi, Kol Saati; Ankara Film Festivali'nde bugün...

Türkiye'nin en köklü film festivallerinden biri olan Ankara Uluslararası Film Festivali'nde bugün "İz", "Başkasının Evi" ve "Kol Saati"nin de aralarında bulunduğu 10 film sinemaseverlerle buluşacak.

TAŞ, film ekibiyle birlikte Ankara'da

Büyülü Fener Salon 1'de yapılacak gösterimler şöyle:

11:30- İz /Pokot/ Spoor 2017 Agnieszka Holland 128’

14:00- Beuys 2017 Andres Veiel 117’

16:30- Başkasının Evi /Skhvisi sakhli / House of Others 2016 Russudan Glurjidze 103’

19:00- Tatlı Rüyalar /Fai Begni Sogni /Sweet Dreams 2016 Marco Bellocchio 134’

21:30- Flamenkonun Ötesi /Jota de Saura /J: Beyond Flamenco 2016 Carlos Saura 90’

Büyülü Fener Salon 2’de yapılacak gösterimler de şöyle:

11:30- Essay FF3 Örnek Bir Evde, Örnek Bir Aile /A Model Family in a Model Home 2015 Zoe Beloff 22’327 Cuadernos / 327 Notebooks 2015 Andres di Tella 76’

14:00- Kol Saati /Slava/ Glory 2016 Kristina Grozeva and Peter Valchanov

16:30- Kartal Avcısı /The Eagle Huntress 2016 Otto Bell 87’

19:00- Günbatımı Şarkısı /Sunset Song 2015 Terence Davies 135’

21:30- Kendin ve Sen /Dangsin Jasingwa Dangsinui Geot Yourself and Yours 2016 Hong Sang-soo 86'