İYYÜ Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

Selin GÜRSEL – Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demir Budak, “Ömürleri boyunca bu önlüğü lekelemesinler. Bu beyaz önlükleri mesleğin hak ettiği saygınlıkla gururla ve onurla taşısınlar” dedi.

Önlük giyme töreni, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin Gaziosmanpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Erhan Zafer Akgüç Konferans Salonu’nda düzenlendi. Mesleğe ilk adımlarını atan 100 öğrenci, \'Beyaz Önlük Giyme Töreni’nde aileleriyle duygusal anlar yaşadı. Törene İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Prof. Dr. Özdem Anğ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demir Budak, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“SİZ BAŞARIYA MAHKUMSUNUZ\"

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “Bugün o beyaz önlükle buluşacak sevgili gençlerimiz aslında bana göre birçok sorumlulukla buluşmuş olacak. Sırtlarında çok keyifli ama önemli bir yükü taşıyacaklar. Bu önlükler müthiş bir fedakarlığın simgesidir. Dürüst, doğru, sahici,mütevazı ve sabırlı olmak bu önlüğün sorumluluğudur. Ve başarılı olmak da çok önemlidir, siz başarıya mahkumsunuz. Başarısızlık diye bir şey, bir hekimin lügatında olamaz” dedi.

Öğrenci Temsilcisi Öznur Oduncu’nun da konuştuğu törene onur konuğu olarak katılan Prof. Dr. Özdem Anğ, beyaz önlüğün ve önlük giyme törenlerinin geçmişi hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

“HEKİMLİĞE İLK ADIMI ATMIŞ OLUYORLAR”

Törenin heyecan verici ve gurur kaynağı olduğunu ifade eden Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demir Budak, “Hekimlik mesleğinin üniforması olarak kabul ettiğimiz beyaz önlükleri giyme törenimiz geleneksel bir tören. Öğrencilerimiz boyunlarında steteskopları ve sırtlarındaki bu beyaz önlükle hekimliğe ilk adımı atmış oluyorlar. Ben çocuklarıma, mesleğe ilk adımı attıkları bugünde mesleklerinin ne denli büyük ve farklı olduğunu, nasıl bir özveri ve çalışma gerektirdiğini anlatmaya çalışıyorum. Onlara hayırlı ve uğurlu olması dilekleriyle gömleklerini giydirdik” dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Prof. Dr. Budak, “Ömürleri boyunca bu önlüğü lekelemesinler. Bu beyaz önlükleri mesleğin hak ettiği saygınlıkla gururla ve onurla taşısınlar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve öğretim üyeleri tarafından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.