İyisiyle kötüsüyle içkiler; işte alkollü içeceklerin artıları ve eksileri

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Yeni yıla girerken yemekler pişirildi, alışverişler yapıldı, hediyeler hazırlandı. Koronavirüs salgınının gölgesinde gireceğimiz 2021 yılını, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle çoğu insan evinde karşılayacak.

TIKLAYIN - 'Akşamdan kalma' hâli nasıl önlenir?

Yılbaşı güzel ama eğer kutlamalar sırasında alkollü içecekler tüketmeyi planlıyorsanız dikkatli olun. İpin ucunu kaçırır ve de alkol duvarını aşarsanız yılın ilk gününü pek de istemediğiniz şartlarda geçirebilirsiniz.

Ne içeceğinize, ne kadar içeceğinize karar vermeden önce İsveç'teki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Prof. Wayne Jones'in alkollü içeceklere dair yaptığı 'artılar-eksiler' listesine göz atmak isteyebilirsiniz.

Votka |

Akşamdan kalmalık derecesi: 3/10

Aktif kömürden süzülmüş ve içilebilecek düzeye dek sulandırılımış saf alkoldür. Ham maddesi çavdar, buğday ve benzeri tahıl ile patatestir.

Kalori: 35 ml shot'luk bir votka 72 kaloriye sahiptir.

Avantajları: Yüksek alkol derecesine rağmen (yüzde 40 kadar) en az sarhoş eden içkidir.

Dezavantajları: Tatsız olduğundan genellikle meyve suyu ve diğer içeceklerle karıştırılarak içildiği için kimi zaman içki alemlerinde ölümlere neden olabiliyor.

Viski |

Akşamdan kalmalık derecesi: 8/10

İrlanda ve İskoçya dilinde 'hayat suyu' anlamına gelen, genellikle tahta fıçılarda dinlendirilmiş malt içeren bir tür alkollü içkidir. Viski, sek olarak, sulu veya buzlu, ya da başka içecekler veya içkilerle içilir. 35 ml shot'lık viskide 80 kalori vardır.

Avantajları: Uzmanlar, viskideki asitli bir maddenin kanserli hücreleri öldürdüğünü söylüyor.

Dezavantajları: Viski 'deliliği', kararsız ve tahmin edilemez davranış, viski içiciliğinin genel problemidir. Viski içenlerin çoğu, bu tür davranışlar gösterir.

Bira | Akşamdan kalmalık derecesi: 4/10

Su, tahıl, daha sıklıkla arpa, bazen buğday ya da çavdar ve şerbetçiotu karışımı bir içecektir. Kalorisi en zengin içkilerin başında gelir. Yedi adet çikolatalı bisküvinin kalorisiyle eşittir. 170 ile 200 kalori arasındadır.

Avantajları: Pek çok içkiye göre alkol derecesi epey düşüktür. (en fazla yüzde 8) En az tehlikesiz içkilerdendir. İçeriğinde kalp hastalıklarını önleyen Vitamin B folatı vardır.

Dezavantajları: Kandaki ürik asidin artmasına neden olan pürin maddesi içerir. Günde iki biradan fazlasının, gut hastalığını tetiklediği belirtiliyor.

Şampanya |

Akşamdan kalmalık derecesi: 9/10

Bir kadehte 133 kalori vardır.

Avantajları: Herhangi bir çarpma veya parkinson, alzheimer gibi nörolojik hastalılara karşı beyni korumaya yardımcı antioksidanlardan oluşur.

Dezavantajları: Şampanyadaki köpükler, alkolün kan dolaşımındakini emilimini hızlandırır.

Kırmızı Şarap |

Akşamdan kalmalık derecesi: 7/10

Mayalanmış üzüm suyundan yapılan kırmızı şarabın olgunlaşması için en az üç yıl bekletilmesi gerekir. Standart bir kadehte 120 kalori vardır.

Avantajları: Kan pıhtılaşmasını durdurur, iltihapları azaltır. Kalp hastalıklarını ve damar tıkanıklığını engeller.

Dezavantajları: Kırmızı şarap içicileri, bira ve beyaz şarap tercih edenlere göre daha ağır bir sarhoşluk süreci yaşar, iki tip alkol üretir; etanol ve metanol.

Beyaz Şarap |

Akşamdan kalmalık derecesi: 6/10

Bir kadehte 130 kalori vardır.

Avantajları: Damar tıkanıklığını önleyen kimyasal maddeler içerir.

Dezavantajları: Kahverengileşmemesi için koruyucu madde olarak içine katılan sülfit, baş ağrısı, astım gibi semptomları tetikleyen alerjik reaksiyonlara sahiptir. Dişleri hassaslaştırır.