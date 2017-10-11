İyileşme dönemi bu uğraşlarla daha kolay atlatılıyor

İstanbul, 11 Ekim, (DHA)- BURUN ameliyatı olmak isteyen hastaların, ameliyatın ardından iyileşme dönemini de düşünmesi gerektiğini vurgulayan Kulak Burun Boğaz ve Baş, Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, hastaların bu dönemi daha kolay atlatabilmeleri için önerilerde bulundu.

Rinoplasti ameliyatından sonra tam bir iyileşme için 1 senenin gerekli olduğunu dile getiren Op. Dr. Uçal, \"Erken iyileşme sürecinde evde istirahat eden hastalar kendilerini yalnız hissedebilirler. Bu dönemde film izlemek hastalara iyi gelebilir. Bu aktivite ameliyat sonrasındaki ağrı ve acının doruğa ulaştığı ilk dönem için vazgeçilmezdir. Ayrıca, şişkinliği azaltmak için başınızı kaldırmaya devam etmek de gerekir\" dedi.

‘’KİTAP OKUYARAK KENDİNİZİ MEŞGUL EDEBİLİRSİNİZ’’

Çoğu vakada ameliyattan bir hafta sonra bandajların ve splintlerin çıkarıldığını dile getiren Op. Dr. Uçal, buna rağmen, dışarıya çıkmayı engelleyebilecek şişme ve morarma yaşanabileceğini belirterek, ‘’Uzun süre yatakta kalınması gereken durumlarda kitaplar hastayı başka evrenlere götürecek ve böylelikle kişi kendisiyle meşgul olmayı bırakacaktır\" diye konuştu.

‘’İYİLEŞME SÜRECİNDE İLİŞKİLERİNİZİ GÜÇLENDİRİN’’

Op. Dr. Uçal sözlerine, \"İş ile alakalı izin ayarlamaları, ameliyat hazırlıkları ve doktor kontrolleri gibi durumlar, kişinin arkadaşlarıyla veya sevdikleriyle geçirmek istediği zamanda çalmış olabilir. Bu nedenle iyileşme sürecinde ilişkileri güçlendirmek adına bir adım atılabilir\" ifadelerinde bulundu.

‘’HAYATINIZI ORGANİZE EDİN’’

Bu dönemin kişinin hayatını organize etmesi ve geleceğe yönelik planlar yapması için iyi bir zaman olduğunu hatırlatan Op. Dr. Uçal, \"Hayatı değerlendirmenin ve iyileştirmek için neyin gerekli olduğunu fark etmenin zamanı gelmiş olabilir\" dedi.

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