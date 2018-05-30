İyi Parti'nin seçim beyannamesinde 'Kürt sorunu' yer aldı mı?

Hilal Köylü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına 24 Haziran’da rakip olarak çıkacağını açıklayan ilk muhalif aday olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, merakla beklenen seçim beyannamesini açıkladı. Beyanname merakla bekleniyordu çünkü Akşener’in Kürt sorununa çözüm konusunda seçmene ne vaat edeceğine ilişkin tartışmalar Ankara’da siyasetin ana gündem maddelerinden biri olmuştu. Gezdiği tüm Doğu ve Güneydoğu illerinde halkla kucaklaştığını, Kürtlerden de ciddi oranda oy alacağını iddia eden Akşener’in “Milletimizle Sözleşme” adını verdiği seçim beyannamesinde Kürt sorununa hiç yer vermemesi dikkat çekti.

Seçim beyannamesini açıklayacağı Ankara Arena’da “Yüzünü Güneşe Dön”, “Akşener Cumhurbaşkanı”, “İyiler Kazanır” sloganları ve pankartları ile karşılanan Akşener vaatlerini sıralarken sözü sık sık “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganlarıyla kesildi. Göreve gelir gelmez OHAL’i kaldıracağını, geniş bir toplumsal uzlaşmayla yeni anayasa yapacağını, hak ve özgürlükleri teminat altına alacağını açıklayan Akşener’in “Egemenliği yeniden millete verecek parlamenter sisteme dönüş hedefini gerçekleştireceğiz. Taşıdığınız kimlik belgeleri dışında ağa da yoktur, paşa da yoktur” mesajının ardından Kürt sorununa da değinmesi bekleniyordu. Ancak o bu konuya hiç girmedi.

"Bu kadar mesafe koyarsanız, Kürt seçmen de bu tavra mutlaka karşılık verir"

10 bin kişilik salonda Akşener’i izleyen Ankara’nın kıdemli siyaset gazetecilerinden Cumhuriyet Gazetesi Ankara Haber Müdürü Ayşe Sayın bu konudaki düşüncesini DW Türkçe ile paylaştı. “Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ancak kendisinin Erdoğan’ın karşısına çıktığında Erdoğan’ın yenileceğini söylüyor ama Kürt seçmenle ilgili bir tek cümle, sözcük kullanmıyor. Bu mesafe gerçekten çok ilginç” diyen Sayın, sözlerini “Akşener belli ki devletin klasik politikalarını sürdürmek gibi bir yaklaşım içinde” diye sürdürüyor. Sayın, Akşener’in eski devlet bakanı Salih Ensarioğlu’nu Diyarbakır’dan aday göstererek Kürt seçmenin sempatisini kazanmanın dışında hiçbir adım atmadığına vurgu yaparken, “Seçim beyannamesinde Kürt seçmene bu kadar mesafe koyarsanız, Kürt seçmen de bu tavra mutlaka karşılık verir. Sandığı boykot bile edebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

"Milliyetçi tabanından oy kaybetme korkusu yaşıyor"

Metropol kamuoyu anket şirketi başkanı, stratejist Özer Sencar da Akşener’in seçim beyannamesinde Kürt sorunundan bahsetmemesini DW Türkçe’ye “Korkusu var” sözleriyle değerlendirdi. Sencar, “Kürt sorunundan bahsetmiyor, çünkü Kürtlere yönelik özel bir şey söylerse kendi milliyetçi tabanından oy kaybetme korkusu yaşıyor. Kürtleri kazanmadan seçim kazanılmayacağını bilmiyor” diyor. Kürt seçmenin oy oranının yüzde 12’yi bulduğunu anlatan Sencar, Kürtler’in cumhurbaşkanı seçiminin birinci turunda Selahattin Demirtaş’a oy verdikten sonra Muharrem İnce ile Akşener arasında seçim yapacaklarını söylüyor. Sencar, “Seçim yüzde 50’nin üzerinde ihtimal ikinci tura kalacak. İnce ile Akşener’in performansını Kürt seçmen değerlendirecek. İnce bunun farkında ancak Akşener farkında değil. Akşener, korkularını yenmezse seçim kazanamaz” diyor.