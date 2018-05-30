Meral Akşener: Devletin dini adalettir

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener 24 Haziran'daki baskın seçimler için partisinin beyannamesini açıkladı. Akşener açıklamasında, "Devletin dini adalettir" ifadesini kullandı.

"İnsanların dini üzerinden oy devşirme dönemini kapatacağız" diyen Akşener, "Devleti değil bireyi odak alan, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye dönüşü sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Daha önce, AKP, CHP, MHP, HDP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi seçim bildirgesini açıklamıştı.

Akşener adalet hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bir uzlaşı Anayasa'sı hazırlamaya gayret ettik, bunu genişleteceğiz. Toplumu tüm kesimlerini kapsayan, parlamenter sistemin güçlendirilmesi için yapılacak yeni bir Anayasa için inisiyatif alacağız. Yargı tarafsızlığına özel önem vereceğiz. Hedefimiz parlamenter sistemi en kısa sürede hayata geçirmektir, kimsenin bundan şüphesi olmasın. Seçim barajını yüzde 5'e indireceğiz. Yurtdışındaki vatandaşlarımız için sayıya göre seçim merkezleri oluşturacağız. Bizim nazarımızda devletin dini adalettir. Baskıcı ve hükümran devlet anlayışı ile güçlüye göre adaletin dağıtıldığı bir düzen utanç düzenidir. Ceza yargılamalarında evrensel hukuk ilkelerine uyum sağlayarak adil yargılamayı hayatı geçireceğiz. Kovuşturma, soruşturma döneminde yasadışı yöntemler uygulayanlara idari yaptırım kararları alacağız."

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