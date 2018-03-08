İyi Parti'nin ismine nasıl karar verildi?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin ismine gençlerin karar verdiğini söyledi. Parti ismini seçtiklerinde iki gece uyuyamadığını kaydeden Akşener, sonuçtan çok memnun olduğunu kaydetti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle kadın gazetecilerle bir araya gelen Akşener, bir soru üzerine İyi Parti ismini gençlerin bulduğunu ifade etti. "Bizim yaş grubumuzda yılların getirdiği sabit düşünceler var” diyen Akşener, şöyle devam etti:

"Gençlerimize baktığımızda bir mizah gücü var. Sonuç itibarıyla bu gençlere hitap edecek bir isim. İki gece uyuyamadım arkadaşlarla paylaşmak için. O çocuklara söz vermiştim ben, bulduğunuzu kabul edeceğiz diye, sonuç olarak çok da iyi oldu."