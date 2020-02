İYİ Partili Yücel: Yerel seçimlerde ittifak olmayacak

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel, ülke genelinde her noktada İYİ Parti\'nin belediye başkan adayı olacağını söyledi ve \"Yerel seçimlerde ittifak olmayacak\" dedi.

\'İyilik Kervanı Yollarda\' projesi kapsamında Osmaniye\'ye gelen Genel Başkan Yardımcısı Ersagun Yücel, İl Başkanı ve parti yöneticileri ile birlikte Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Gökhan Erkmen Toplantı Salonu\'nda, yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yücel, ülke genelinde her noktada İYİ Parti\'nin belediye başkan adayı olacağını belirterek, \"Seçim zamanı geldiği zaman bazı öngörüler olabilir. Şu anda görüşmeler, konuşmalar olmakta ve bununla ilgili ilerleyen zamanda bir açıklama yapılır. Ama öyle bir çerçevede, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu bir ittifak olmayacak\" dedi.

Osmaniye adayı ile ilgili görüşmelerin olduğunu belirterek, \"Elimizden geldiğimizce, buraya, hem projelerimizle, insan kaynaklarımızla, satış pazarlama ile her türlü desteği sağlayıp kaybedilmiş 10 yılı telafi etmek zorundayız. Osmaniye\'de işsizlik oranı, borçlanma belli. Bunu önleyecek projeler belli, öyle çokta zor değil. Onunla ilgili hazırlıklarımızda tamam. Bizim adayımız, dünyayla bağlantısı olan, öngörülü, kreatif düşünceleri olan ve her kese hitap edecek bir kişiyi bulmaya çalışıyoruz, ki bulduk da ...bir kaç kişiyle görüşmemiz var. İlerleyen günlerde açıklayacağız. Kaybedilmiş on yılı çok çalışarak inşallah telafi edeceğiz\" diye konuştu.

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı ise Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel ve beraberindeki partililere, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, yerel seçimler öncesindeki çalışmalarında başarılar diledi.



