İyi Partili Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı

Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın makam aracına belediye binası önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Başkan Bıyık saldırıdan yara almadan kurtulurken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Yomra Belediyesi'nin İyi Partili Başkanı Mustafa Bıyık saat 08.30 sıralarında mesaiye başlamak üzere makam aracıyla Yomra Belediye binasına geldi. Bu sırada yolun karşısında duran ve üzerinde siyah kapüşon bulunan bir kişi, silahla Başkan Bıyık'ın bulunduğu yere doğru 5 el ateş etti.

4 kurşun belediyenin camlarına bir kurşun ise yakındaki banka ATM'sine isabet etti. Başkan Mustafa Bıyık'ın yara almadığı saldırı sonrası ateş eden kişi koşarak bölgeden uzaklaşırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

AKP'de art arda istifalar gelmişti

Haziran ayı meclis toplantısında benzin istasyonunun satışı için Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a yetki verilmesi oylamasında AKP’li Tülay Adanur, grup kararına uymayarak İyi Partili meclis üyeleriyle birlikte hareket edip evet oyu kullanmıştı. Bu karardan sonra AKP İlçe Başkanı, kadın ve gençlik kolları başkanları ve 5 AKP'li meclis üyesi istifa etmişti.

Başkan Bıyık: Kendimize göre şüphelerimiz var

Yomra Belediye Başkanı Bıyık saldırı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Belediye önünde aracından inerken telefonla görüşme yaptığını dile getiren Bıyık, "Çok da konunun farkına varmadım. Sadece silah sesi ile karşımdaki camın patladığına şahit oldum. Geriye döndüğüm sırada fail kaçıyordu. Konuyla ilgili çok farklı bir bilgi sahibi değilim. Biz de bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Bıyık, bir gazetecinin herhangi bir tehdit alıp almadığına ilişkin sorusu üzerine, "Bariz bir durum var ama kendimize göre şüphelerimiz var. Şu anda emniyetle paylaşacağız inşallah" dedi.

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