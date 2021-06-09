AKP Yomra'da istifalar devam ediyor; Gençlik Kolları Başkanı ve yönetimi dilekçesinin verdi

Trabzon Yomra'da AKP'li 5 meclis üyesi ve AKP İlçe Başkanı'nın ardından İlçe Gençlik Kolları da istifa etti. Gençlik Kolları Başkanı Kadir Çelik ile yönetimi istifa dilekçelerini parti il başkanlığına verdi.

Yomra Belediye Meclis toplantısında AKP’li Meclis üyesi Tülay Adanur’un benzinliğin satışı için İyi Partili Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a yetki verilmesi oylamasında grup kararına uymayarak "evet" oyu vermesiyle başlayan krizin ardından art arda istifalar gelmeye başladı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, önce Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur istifa etti. Ardından da 5 meclis üyesi ortak açıklama yaparak istifa ettiklerini duyurdu.

AKP Yomra ilçesinde yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. Yomra İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Çelik ve yönetiminde bulunan isimler İl Gençlik Kolları Başkanı Safa Küçükali’ye istifa ettiklerine dair dilekçelerini verdi. İlçe teşkilatında istifaların devam edeceğini ileri sürüldü.

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