İyi Partili Yılmaz, Merve Kavakçı'nın kızının Cumhurbaşkanı danışmanı olmasını 'takdir' etti: Başörtüsünün rantını en tepe tepe kullanan aile

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İyi Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, 1999 yılında TBMM’de yaşanan başörtüsü krizi ile gündem olan ve 2017 yılında Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanan Merve Kavakçı’nın kızı Mariam Kavakçı’nın Cumhurbaşkanlığı danışmanı olmasını eleştirdi.

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Kişisel Twitter hesabından Kavakçı’nın yeni görevine dair bir haberi paylaşan Yılmaz, “Helal olsun! Başörtüsünün rantını devşiren ve tepe tepe kullanan en becerikli aile. Takdir etmemek ne mümkün!…” dedi.

2017 yılında Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanan Merve Kavakçı'nın kız kardeşi Ravza Kavakçı da, 25. ve 26. dönemlerde AKP milletvekili olarak TBMM’de görev yapmıştı.

Salı günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Mariam Kavakçı danışman olmuştu. Danışman olması sosyal tepki çeken ve nepotizm tartışmaları doğuran Kavakçı, kararın ardından sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

Kavakçı hükümete yakın medyada ‘konuşma dili patoloğu’ ve ‘iş kadını’ olarak tanıtılıyor. Kavakçı’nın araştırma alanları arasında dil işlemenin nörobiyolojik yönleri, motor-dil etkileşimleri, dil bozuklukları ve bunların genomik özellikleri bulunduğu ve 2017 yılında, Texas Üniversitesi’nde İletişim Bilimleri ve Bozuklukları bölümünde yüksek lisans yaptığı belirtiliyor.