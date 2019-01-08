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Mariam Kavakçı Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atanan Mariam Kavakçı, 1999 yılındaki başörtü krizi ile gündem olan Merve Kavakçı'nın kızı

08 Ocak 2019 14:18

Mariam Kavakçı Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı. Mariam Kavakçı, 1999’da TBMM’de yaşanan başörtüsü krizi  ile gündem olan ve 2017 yılında Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanan Merve Kavakçı’nın kızı.

Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Danışmanlıklarına ise Mariam Kavakçı ve Serkan Taranoğlu atandı.

Mariam Kavakçı kimdir?

2017 yılında Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanan Merve Kavakçı'nın kızı ve eski AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın yeğeni olan Mariam Kavakçı hükümete yakın medyada ‘konuşma dili patoloğu’ ve ‘iş kadını’ olarak tanıtılıyor. Kavakçı’nın araştırma alanları arasında dil işlemenin nörobiyolojik yönleri, motor-dil etkileşimleri, dil bozuklukları ve bunların genomik özellikleri bulunduğu ve 2017 yılında, Texas Üniversitesi’nde İletişim Bilimleri ve Bozuklukları bölümünde yüksek lisans yaptığı belirtiliyor.

 

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