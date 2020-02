İYİ Parti'li Yılmaz: Mehmetçik Türkiye'yi başarıya ulaştırmak için Afrin'de savaşıyor

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN’in Tarsus ilçesine gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Devlet eski Bakanı Ayfer Yılmaz, Mehmetçik\'in Türkiye’yi bir kez daha başarıya ulaştırmak için Afrin’de savaştığını belirterek, \"Hepimiz, onların arkasındayız, onlara duacıyız\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, partisinin Tarsus İlçe Olağan Kongresi\'ne katıldı. Kongre salonuna gelen Yılmaz, kendisi için kurban kesilmek istenmesi üzerine buna izin vermedi. Yılmaz, daha sonra Tarsuslular ile selamlaştı. Kendisine gösterilen ilgiden memnun kaldığını belirten Yılmaz, partililerle tek tek kucaklaşarak, diğer partilerden İYİ Parti\'ye geçiş yapan üyelere rozetlerini taktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerler için Kur\'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Kongrede konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Yılmaz, Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini söyledi. Yılmaz, \"Milli çıkarlarımızı hiçe sayarak, mezhepçi bir zihniyetle yürütülen bir dış politika sonrasında askerimiz, ülkemizi bir kez daha başarıya ulaştırmak için Afrin’de savaşıyor. Hepimiz, onların arkasındayız, onlara duacıyız. Şehitlerimizin her biri, birbirinden değerlidir. Bu iktidar için 20- 25 olabilir. Bizim için her biri ayrı bir ana yavrusudur. Yaşanmamış hayalleriyle birlikte kalplerimizde yaşamaya devam edecekler. Hepsini rahmetle anıyoruz, ailelerine ve bütün milletimize de başları sağ olsun diyoruz\" diye konuştu.

Parti olarak daha iyi bir Türkiye için yola çıktıklarını vurgulayan İYİ Parti Genel Başkanı Yılmaz, şunları söyledi:

\"Peki, biz neden bugün buraya geldik? Ülkemizi kutuplaştıran, kamplaştıran, olmadı ötekileştiren korku ile üzerine her türlü uygulamayla yönetmeye çalışan \'tek adam rejimi\'ne karşı ortak bir aydınlık bir gelecek kurmak için hep bir araya geldik. Bu onların ki değil, bu bizim cumhuriyetimizi kuran Ulu Önder Atatürk’ün bize teslim ettikleri bu namus borcumuz olan bu vatanı çağın ilerisine taşımak için biz iyi insanlar bir araya geldik. Bizim amacımız, bu bölünmeye son vermek. Bize öğretilen kardeşliği yeniden yaşamak, bizim için en iyi sistem olan demokrasiyi tekrar kurmak, artık kuvvetli bir parlamenter sistemi ülkeye getirmek için yeniden devlet olmak, yeniden parlamenter cumhuriyeti tesis etmek için özgürleri yaşamak için geldik.\"

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde daha önce parti genel merkezi tarafından ilçe başkanı olarak atanan Mustafa Tekin Çelik, güvenoyu alarak, yeniden başkan seçildi.

