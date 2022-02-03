İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu yeni parti mi kuruyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine tepki göstermesi ve "İyi Parti olmasa CHP, Cumhur İttifakı'ndan oy alamaz" çıkışıyla gündeme gelen İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu, yeni parti kuracağı iddialarını yalanladı.

Gazeteci Arzu Erdoğral, Ağıralioğlu ile görüştüğünü belirterek şu paylaşımları yaptı:

Az önce kendisiyle görüştüğüm İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu parti kuracağı iddialarını yalanladı ve şunları söyledi;

“İyi partiyi kurduk, yerel yönetimleri kazandık şimdi ilk seçimde iktidar olmanın gayretindeyiz. Biz şu anda iktidar iddiası olan coşkulu bir partiyiz.İlk seçimde emaneti alacağız inşallah. İttifak ile ilgili olanlar dahil her şey algı ve iftira. Buralara kadar düşmesi iktidarın gerçekten çok sıkıştığının göstergesi”

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