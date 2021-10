CHP'li ve İyi Partili yetkililer: Masada Abdullah Gül ismi yok

İyi Partili üst düzey bir yetkili İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın "Kemal Bey son dönemde sürekli tekil konuşuyor, madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?" sözlerine ilişkin olarak, "Cihan Paçacı’nın açıklamalarının Genel Merkez ve partinin yetkili üst düzey organlarında karşılığı yok. İstişare sonucu yapılmış bir açıklama değil. Kendi fikirleridir" dedi. Ayrıca İyi Partili ve CHP'li yetkililer, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda masada 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül isminin olmadığını söyledi.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Millet İttifakı'nın dinamiklerine ilişkin olarak başlayan tartışmaların ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Meral Akşener'in geçen hafta sonu yaptığı ikili görüşmenin detaylarını yazdı.

Fırat, CHP’li üst düzey isimlerin iki liderin ilişkilerinin düzenli ve sağlıklı olduğunu belirterek, “Millet İttifakı’nın ana omurgası CHP ve İYİ Parti yola devam ediyor. Enfekte etmek isteyenlere liderler bir kez daha yanıt verdi” vurgusu yaptığını kaydetti.

Fırat yazısına şöyle devam etti:

"İyi Partili üst düzey bir yetkili ise; 'Cihan Paçacı’nın açıklamalarının Genel Merkez ve partinin yetkili üst düzey organlarında karşılığı yok. İstişare sonucu yapılmış bir açıklama değil. Kendi fikirleridir' dedi. İyi Parti’ye göre de iki liderin ilişkisi düzenli ve sağlıklı.

İki parti müşterek konularda birlikte hareket etmeye devam edecek. Ancak iki partinin yetkili isimleri 'CHP ve İYİ Parti iki ayrı siyasi partidir. AK Parti ile MHP gibi. Müşterek alan dışındaki konularda siyasi partiler özgürdür' ifadesini kullanıyor.

Her iki parti yetkilileri adaylık için kurulacak masada liderlerin oturacağını belirterek, 'Masada Abdullah Gül ismi yok' dedi.

Pazar akşamı sıcak ve samimi geçtiği belirtilen Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinin içeriğini maddeler şeklinde özetlersem:

İki lider seçimleri kazanmaları durumunda parlamenter sisteme geçileceği konusunda hemfikir. Seçimler her ne kadar zamanında yapılacak denilse de, her an seçim olacakmış gibi ittifakla ilgili bir yol haritası hazırlanmasına karar verildi.

Yol haritasında seçimler için milletin karşısına çıkılacak model konusunda hazırlık yapılacak. Olası bir erken seçim senaryosuna karşı aday belirleme süreci ve yönetiminin nasıl olması gerektiği konuşulacak. İYİ Partili bir üst düzey yetkili; 'Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanlığı terminolojisi ile Millet İttifakı’nınki bir değil. Millet İttifakı parlamenter sisteme geçerek, Cumhurbaşkanlığı yetkilerini sınırlayacak. Yürütmenin başı Başbakan olacak' hatırlatmasında bulundu."