İyi Partili Ümit Özdağ: Aktrollere Suriyeli troller de eklendi; uyarıyorum, haddinizi ve misafirliğinizi bilin

İyi Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında, Aktrollere Suriyeli trollerin eklendiğini belirterek, "Türkçe’de 'Dağdan gelip bağdakini kovmak' diye bir deyim vardır. Bu Suriyeli trol hesapları uyarıyorum, haddinizi ve misafirliğinizi bilin" dedi.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, TBMM'de basın açıklaması düzenledi.

Özdağ, son günlerde Aktrollerin saldırılarına Suriyeli trollerin katıldığını belirterek, "Türkçe’de 'Dağdan gelip bağdakini kovmak' diye bir deyim var. Bu Suriyeli trol hesapları uyarıyorum, haddinizi ve misafirliğinizi bilin" diye konuştu.

"Türk halkının yüzde 90’ı ise Suriyeliler dönsün, yeter artık bu kadar misafirlik diyor"

"Bugün kim Suriyeliler vatanlarına dönmesin, vatandaşlık verelim diyorsa bilin ki, emperyalizmin Suriye’nin kuzeyinde Kürdistan kurma projesinin yerli işbirlikçisi, taşeronudur" diyen Özdağ, "ABD, Avrupa Birliği, PKK, IŞİD, İsrail Suriyeliler Türkiye’de kalsın diyor. Aktroller de Suriyeliler Türkiye’de kalsın diyor. Türk halkının yüzde 90’ı ise ezici bir çoğunlukla Suriyeliler vatanlarına dönsün, yeter artık bu kadar misafirlik diyor" ifadelerini kullandı.

Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, Korona salgınına, eş zamanlı ve iç içe geçmiş 4 krizi yaşarken yakalandı. Bu 4 kriz, devlet krizi, milli birlik krizi, ekonomik kriz ve Suriyeliler krizidir.

"Korona krizi, Suriyelilerin oluşturduğu demografik tehdidi de derinleştirmiştir"

"Korona krizi Türkiye'nin karşı karşıya olduğu emperyalist bir proje olan stratejik göç mühendisliği sonucu gerçekleşen Suriyeli sığınmacıların oluşturduğu demografik tehdidi de derinleştirmiştir. Suriyelilerin Suriye’den Türkiye’ye göçe zorlanmalarının nedeni Suriye’nin kuzeyinde PKK kontrolünde bir Kürdistan kurmak için etnik temizlik yapmaktır. Geçen hafta Trump yönetimi PKK ile bir Amerikan petrol şirketinin petrol çıkarma anlaşması yapmıştır. Dışişleri Bakanlığı PKK/YPG’nin devletleşmesinin finansmanı olan bu anlaşmayı basit bir kınama ile geçiştirmiştir."

"Suriyeli sığınmacılar için devletin kaynaklarından harcanan para 58.2 milyar dolar"

"Türkiye'de kayıtlı 3.8 Suriyeli sığınmacı yaşamaktadır. Kayıtsız Suriyeli sığınmacı sayısı 1 buçuk milyon civarındadır. Devletin açıkladığı rakamlardan hareket ederek bir hesaplama yapan Selçuk Üniversitesi ekonomi bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Alagöz, 2011'den 2019'un sonuna kadar Suriyeli sığınmacılar için Türk devletinin kaynaklarından harcanan paranın 5,1 milyar dolar. 7,1 milyar dolar da Birleşmiş Milletler ve AB fonlarından harcanmıştır. Özetle harcandığı tespit edilebilen para 2019 sonuna kadar 58,2 milyar dolardır. Bunun içinde askeri harcamalar yok. Suriye’de 3 milyon insana yapılan sosyal yardımlar yok, Suriye’de devlet memurlarının ödenen maaşları yok. ÖSO’nun maaşları yok. Rus uçağının düşürülmesinden sonra çıkan ekonomik krizin maliyeti yok. Hepsini hesapladığınız zaman gerçek maliyet 80 milyar doların üzerindedir. Bugün yaşadığımız ekonomik krizin tek nedeni Suriyeliler için yapılan harcamalar olmamakla beraber yaşanan krizin tetiklemiş ve ağırlaştırmıştır."

"Türkiye'de Suriye mafyası oluşmaktadır"

"Türkiye’de Suriye mafyası oluşmaktadır. Türkiye’deki Suriyelileri arasından polis sık sık operasyonlar ile IŞİD’li teröristler toplamaktadır. Suriyeliler arasından Arap istihbarat servisleri kolaylıkla eleman devşirmektedir. Suriyeliler sağlık ve eğitim sistemi üzerinde yük oluşturmaktadır. 2015’den bu yana Türk halkının aldığı sosyal yardımlar, Suriyelilere yapılanlardan dolayı azalmaktadır. 2011-2019 sonu arasında yapılan harcamaları temel olarak aldığımız zaman sadece 2020-2021 senelerinde Suriyeli sığınmacılar için harcanacak para 21 milyar dolar tutmaktadır. Bu durum sürdürülebilir değildir."