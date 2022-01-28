İyi Partili Poyraz'dan 'CHP'ye eleştiri' açıklaması: Bireysel çıkışların ittifaka zarar vermesi için yapının Cumhur İttifakı gibi olması lazım

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, son günlerde partisinden birkaç ismin Millet İttifakı ortağı CHP'ye yönelik eleştirilerinin ittifaka zarar verip vermediği konusunda, "Bireysel çıkışların zarar vermesi için yapının Cumhur İttifakı gibi olması lazım. Türk siyaseti şeffaflığa alışmalı" dedi.

Poyraz, Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuştu. Poyraz, Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı konusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret ettiği tartışmaları hakkında da "Sayın Genel Başkan Akşener, birini aday olarak işaret edecekse şeffafça yapar. Bu tür cümlelerle işaret etmez. Genel Başkan’ın şu an işaret ettiği herhangi bir aday söz konusu değil" dedi.

Poyraz, 6 partinin güçlendirilmiş parlamenter çalışmaları hakkında şu mesajları verdi:

"Liderlerin nihai metne ‘Tamam’ demesi durumunda kamuoyuna duyurulacak. İlkeler açıklandıktan sonra yol haritası ve takvim belirlenecek. Protokol oluşturulacak, bağlayıcı ifadeler yer alacak.

Liderlerin oturma düzenine ilişkin bir durum yok. Çünkü altı lider mi duyuracak, nasıl oturacaklar, böyle bir karar yok. Hiyerarşi değil, ortaklaştığımız ilkeler önemlidir.

İttifakın isminin değişmesi yönünde bir talep gelmedi. Ancak bazı şeylerin marka değeri vardır."

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