İyi Parti Milletvekili Ahmet Çelik: Partimiz, CHP ile ittifak kurmaya mecbur değildir

İyi Parti kurucularından İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, "İyi Parti küsurat partisi değildir. CHP, İYİ Parti'ye saygı duymak zorunda" diye konuştu. CHP'li belediyelere eleştiriler yönelterek, "Millet İttifakı olarak CHP ile seçimlere girelim" yönünde iyi niyetli bir anlayış olduğunu öne süren Çelik, CHP ile ittifak kurmak zorunda olmadıklarını savundu.

Ahmet Çelik, YeniÇağ gazetesi yazarı Arslan Tekin’e açıklamalarda bulundu.

"CHP ile ittifak kurmaya mecbur değiliz"

Mahallî seçimlerde gösterdiği iyi niyet ve fedakârlığın hiç değilse yarısını CHP'den beklemenin İyi Parti'nin hakkı olduğunu vurgulayan Çelik, mevcut sorun çözülmeden Millet İttifakı olarak gidilecek seçimde sıkıntılar yaşanabileceği görüşünü savundu.

Twitter'dan da eleştirmişti Çelik, geçen günlerde de CHP'li belediyeleri, İyi Partili milletvekilleri ile il ve ilçe başkanlarını görmezden geldiklerini savunarak eleştirerek şu paylaşımları yapmıştı: "2019 mahalli seçimlerinde, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere AKP'nin kaleleri Millet İttifakı (İYİ Parti ve CHP) tarafından kazanıldı. Ancak, CHP'li belediyeler ve başkanları (özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Millet İttifakı çatısı altındaki ittifak ortakları İYİ Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutmuş görünmektedirler. Bu belediyeler ve başkanları; İYİ Parti il ilçe teşkilatlarını ve milletvekillerini yok sayıp herhangi bir konuda istişare etmekten bile imtina etmektedirler. İYİ Parti, ittifak gereklerine her türlü saygıyı gösterip bu iş birliği için her türlü gayreti sürdürürken CHP'li belediye ve belediye başkanlarının bu tavrı asla kabul edilemez. Aynı yaklaşımı, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerini Millet İttifakı'nın kazanmasından sonra da devam edeceği ortadadır. Bu sebeple, 2023 seçimleri için İYİ Parti ve CHP'nin yapacağı ittifak müzakerelerinde CHP'nin bugünkü tavrı belirleyici olacaktır."

Ahmet Çelik konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı Twitter paylaşımlarına ise şöyle açıklık getirdi:

"Seçimden sonra CHP'nin belediye başkanlarının, desteğiyle seçildikleri İyi Parti milletvekillerini, il, ilçe teşkilâtlarını unutup yok saydıkları bir anlayışla karşı karşıya kaldık. İttifaka oy veren İYİ Partili vatandaşlarımız, CHP'li belediyelerden taleplerini ortağımız olduğu için haklı olarak bize ulaştırmaktalar. Ancak bu konuda CHP'li belediyeler kapı duvar olduğundan İyi Parti milletvekilleri, il, ilçe yöneticileri vatandaşa cevap verememenin sıkıntısını had safhada yaşamaya devam ediyor. Bu sorun iki partinin iş birliğinde artık kangren hâline gelmiştir.

Demokrasinin hâkim olduğu partimizde liderimiz sayın Akşener, kararların istişare ile alınması konusunda her zaman hassas davranmaktadır. Ortadaki bu sorun; partimizin il, ilçe başkanları, GİK, milletvekilleri ve teşkilâtlarla yapılacak geniş istişareler sonrasında liderimiz tarafından değerlendirilecektir. İyi Parti CHP ile ittifak kurmaya mecbur değildir.

Mahallî seçimlerde gösterdiği iyi niyet, fedakârlık sorumluluğun hiç değilse yarısı kadar bir tavır göstermesini CHP'den beklemek İyi Parti'nin hakkıdır diye düşünüyorum. Seçmenimiz gelişmeleri izliyor ve gün sonunda mutlaka değerlendirmesini yapacaktır.

"Cumhurbaşkanı adayı CHP'li olursa..."

Ahmet Çelik, seçimlere ilişkin olarak şu yorumda bulundu:

"Mevcut sorun ortadan kaldırılmadan, Millet İttifakı olarak genel seçimlere girersek, cumhurbaşkanı adayı CHP'li olursa ve CHP'nin bu anlayışı sürerse seçmenimiz genel seçimlerde İyi Parti'ye oy verir ve çalışır, ancak cumhurbaşkanı adayı ile ilgili oy vermemeyi tercih edebilir. CHP'li belediye başkanları bu gerçekler ışığında İyi Parti'ye saygı duymak zorundadırlar. İyi Parti küsurat partisi değildir. Bugün CHP'nin oyu yüzde 24-25'lerde, İYİ Parti ise yüzde 19-20 ile şu anda Türkiye'nin 3. partisi durumundadır. Liderimiz sayın Akşener'in koyduğu, yapılacak seçimlerde 1. parti olma hedefini de inşallah başaracağız."

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