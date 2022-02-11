İyi Partili Özlale: Kendi evde yokken karısı FOX TV, Halk TV, Tele1 izlemesin diye bu yayınları kestiren eşler var

İyi Partili Ümit Özlale, Yozgat ziyaretinde bir vatandaşın "Biliyor musunuz evin erkeği kahveye, çalışmaya gittiğinde hanımı FOX TV, Halk TV, Tele1 izlemesin diye o yayınları kestiriyor" dediğini aktardı.

DW Türkçe'de Nevşin Mengü'nün yayınına katılan Özlale, "Bugün muhalefet partilerinin kendi seslerini duyurması çok mümkün olmuyor. 2002’de Tayyip Bey AK Parti’yi kurduğunda neredeyse bütün partiler canlı vermişti, İyi Parti kurulduğunda, kurulduğumuzun haberini basın organları bir hafta - on gün veremedi yayınlar. Kısıtlı bir alanda kendimizi duyurmaya çalışıyoruz. Birkaç muhalif kanal olmasa sesimizi duyurabileceğimiz yer yok. Yozgat’a gittiğimde bir kahvede otururken oradaki arkadaşlardan biri, ‘Biliyor musunuz evin erkeği kahveye, çalışmaya gittiğinde hanımı FOX TV, Halk TV, Tele1 izlemesin diye o yayınları kestiriyor’ demişti." ifadesini kullandı.