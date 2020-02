İYİ Partili Özdağ: Kadro ve teşkilatları yenilemiş olarak sahadayız

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT\'ta konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, 24 Haziran seçim sonuçlarını en kapsamlı ve en demokratik değerlendiren parti olduklarını belirterek, \"Yerel seçimler yaklaşırken İYİ Parti, hem genel merkez kadrolarını yenilemiş, bütün Türkiye\'de teşkilatlarını yenilemiş olarak sahaya çıkmış bulunuyor\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, partisinin \'İYİ\'ler kervanı yolda\' sloganıyla başlattığı ülke turu kapsamında Yozgat\'a geldi. Partisinin il teşkilatı ile bir araya gelen Özdağ, burada ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. 24 Haziran seçim sonuçlarını en kapsamlı ve en demokratik değerlendiren parti olduklarını belirten Özdağ, \"Türk demokrasi tarihinde görülmemiş çerçevede, kapsamlı ve derin değerlendirme yaptık. Sayın Genel Başkanımız bu çerçevede partimizi bir kongreye götürdü. Önce bir çalıştay, sonra bir kongreyle seçim sonrasını yeniden yapılandırmanın planlarını gerçekleştirdik. Şimdi yerel seçimler yaklaşırken İYİ Parti, hem genel merkez kadrolarını yenilemiş, bütün Türkiye\'de teşkilatlarını yenilemiş olarak sahaya çıkmış bulunuyor\" diye konuştu.

Türkiye\'nin ekonomik kriz yaşadığını ifade eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Suriyeli nüfusu, resmi kayıtlara göre 3,5 milyonu aşıyor, gayriresmi 4 milyon Suriyeli var. Nüfusları, Türklerden daha hızlı artıyor. Bugün her 20 kişiden biri Suriyeli. Ancak 2040 yılında her 13 kişiden biri Suriyeli olacak. Toplam nüfusları 7,5 milyon olacak. Bugüne kadar, Türk milletine 35 milyar dolara mal oldular. Bunun sonu yok. Türk esnaf vergi verirken Suriyeli vergi vermiyor. Bugün sadece Kilis\'te Araplar Türklerden daha fazla. 2040\'da, Gaziantep\'te, Şanlıurfa\'da, Hatay\'da da daha fazla olacaklar. Adana\'da yarı yarıya, Mersin\'de yarı yarıya olacaklar. Bu şekilde Türkiye\'nin birliğini ve milli devleti muhafaza etmek mümkün olmaktan çıkar. Biz bu tehdit karşısında, Türk milletine söz veriyoruz. İktidara geldiğimiz gün Suriyeli sığınmacılara Suriye\'de bir vatan vereceğiz. Türkiye\'de vatandaşlık vermeyeceğiz. Bu konuda ilk adımı yaklaşan yerel seçimlerde atmak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz.\"

\'TÜRK ASKERİNİ ATEŞ ÇEMBERİNE ATMIŞ DURUMDALAR\'

Türk askerinin, Suriye\'de ateş çemberinin içinde olduğunu belirten Ümit Özdağ, şunları kaydetti:

\"Allah korusun bu ülke, böyle zayıf bir anda, bir bela ile karşı karşıya kalmasın. Ama bunlar ne yaptıklarının farkında olmadıkları için belayı adeta arıyorlar. Belayı İdlib\'de arıyorlar. Dar bir coğrafyada arıyorlar. Bütün ulusların ve devletlerin toplandığı coğrafyada, Türk askerini bir tarafından Amerikalı, öbür tarafından İranlı, öbür tarafında Rus, İsrail’in nerede olduğu belli değil, bir ateş çemberinin içine atmış durumdalar. Bakın, bir Rus uçağı düştü. Kimin düşürdüğü bile belli olmadı. Bugün Ruslardan bir haber gelmiş, uçağı \'Suriye düşürmüş olabilir\' diyorlar. Kendi müttefikleri yani o kadar dar bir alan ki bu alan, kimin kimi vurduğu belli bile olmuyor. Siz oraya binlerce Türk askerini yığıyorsunuz. Neymiş, Selefileri koruyacakmışsınız. Hadi canım siz de. Eğer Türkiye\'nin Suriye ile sorunu varsa, esas sorun İdlib\'de değil, PKK ile Amerikalarının iş birliği yaptığı, İdlib\'in on katı büyük, Suriye\'nin kuzey bölgesinde. Türkiye, bu dar bölgede, devlet böyle zayıf, ekonomi çökme aşamasındayken maceraların eşiğine getiriyorlar.\"



