İyi Partili Lütfü Türkkan ve AKP'li Alpay Özalan arasında "müjde" polemiği

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Karadeniz'de 135 milyar metreküp doğalgaz bulundu" müjdesinden önce yaptığı "Vereceği en büyük müjde; beceremedim, bırakıyorum" yorumuna AKP'li Alpay Özalan, "Sizin için en büyük müjde, Genel Başkanınız Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapması" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filyos Limanı açılışında verdiği doğal gaz müjdesi sosyal medyada polemiğe neden oldu.



İyi Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın, Cumhurbaşkanının verdiği doğal gaz müjdesi ile ilgili attığı tweet kısa sürede binlerce yorum alırken, AKP TBMM İdari Amiri ve İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan yanıt geldi.

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Türkkan, yaptığı paylaşımda, AKP'li Cumhurbaşkanı için "Vereceği en büyük müjde; beceremedim, bırakıyorum" ifadelerini kullanırken, AK Partili Özalan ise Türkkan'a cevap olarak, " Sizin için en büyük müjde, Genel Başkanınız Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapması. O yüzden vatanın ve milletin faydasına olacak bir şeye sevinmenizi beklemiyoruz" dedi.