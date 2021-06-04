Erdoğan 'müjde'yi açıkladı: Karadeniz'de 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi yapıldı

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi yapıldığını duyurdu. Erdoğan, "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı" derken, doğalgazın 2023 yılında kullanıma sunulması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşletme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde konuştu. Fatih gemisinin Karadeniz'de yeni bir doğalgaz keşfi yaptığını belirten Erdoğan, Kanuni sondaj gemisi ile canlı bağlantı kurarak kuyuların üretime hazır hale gelmesine ilişkin faaliyete başlandığını belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün Zonguldak'ta her biri birbirinden güzel bir dizi program vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Cuma namazını hemen akabinde açılışını yaptığımız Uzun Mehmet Camii'nde kıldık. Bir kez daha bu güzle eseri inşa ederek Zonguldak halkının istifadesine sunan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum.

"Barbarosların, Turgut Reislerin, Oruç Reislerin torunlarının daha nice şanlı, şerefli zaferlere imza atacaklarına inanıyoruz. Belediyedeki programımızın ardından kendi alanında Avrupa'nın en büyük tesislerinden olan maske fabrikasının açılış heyecanını yaşadık. Bu fabrikada Türkiye'nin ilk biyo maskesiyle Türk polisinin kullanımına sunulan tam ve yarım gaz maskeleri burada üretilecek.

"Şimdi de tarihi bir ana şahitlik etmek üzere Filyos'tayız, heyecanlıyım. Zira bu eser, 10 yıllık değil, 20 yıllık değil, bu eserin mazisi 150 yıl. Ta Sultan Abdülhamid'e dayanıyor. O günden bugüne ihmallerle geldi. Buraya gelmeden önce limanı ve gaz işleme tesislerimizin inşa edileceği alanı gezdik, sunumları dinledik. Büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret e sanayi alanı kurma projesi olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti.

"Burası aynı anda 13 gemiyi, tanker hariç, alabilecek durumda. 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda. Gayet yüksek bir derinliğe sahip bu limanımız Türkiye'nin en büyük limanı konumunda. Bu da şu anda Batı Karadeniz'de yerini... Görüyorsunuz, gayet muhteşem... Batı Karadeniz'de böyle güzel bir limana Zonguldak'ımızın sahip olması demek, artık buradan dünyaya açılma şansını Zonguldak'ta yakalayacağız. Bu liman aynı zamanda 2023 hedeflerimiz arasında yer alan ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projemizin de önemli altyapılarından biridir. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat. Ülkemizin en büyük 3 limanından biri olan Filyos, yılda 25 milyon tonluk kapasitesiyle ihracatımıza büyük katkı sağlayacaktır.

"Mayıs ihracat rakamlarımız yeni rekorlarla açıklandı. Bay Kemal, bu rakamları iyi takip et. Yılın ilk 5 ayındaki ihracat rakamımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 85 milyar doların üzerine çıkmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 80'lerin üzerinde gerçekleşmesi, yakaladığımız ivmenin kalıcı olduğunu gösteriyor. Enflasyondaki düşüşün sürmesi de başka bir sevindirici haberdir. Ülkemizin artan ihracatı bakımından kritik öneme sahip Filyos Limanı, tüm Doğu Avrupa'nın dökme yük, kuru yük ticaretini yönetebilecek potansiyele sahiptir. Limanın altyapı inşaatı kamu kaynaklarıyla tamamlanırken, üst yapı yap-işler-devret modeliyle hayata geçecektir. Bunu herkes bilmez ha, bunu bizim ekibimiz bilir.

"Filyos Limanı'nın ülkemize, bölgemize, sektörlerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Limanın inşaasında emeği geçen bakanlığımızdan yüklenici firmaya, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

"Bugün açılışını yaptığımız Filyos Limanı aslında Filyos Vadisi projesinin bir parçasıdır. Endüstri bölgesi, limanı, demiryolu ve diğer ulaşım imkanlarıyla entegre sanayi konsepti sunuyor. Bu vadide yatırımcılarımıza birçok imkan vadediyoruz. Filyos Vadisi'nin göbeğinde yer alan yaklaşık 600 hektarlık alana sahip Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olan Filyos endüstri bölgesini işte bu vizyonla ilan ettik. Bölge 350 km çapındaki bir alanda 30 milyon nüfus ve 80 milyar dolarlık ekonomiye erişim imkanı sağlıyor. Ayrıca havalimanı, demiryolu ve karayolu bağlantılarına sahip stratejik konumuyla lojistik fırsatı içinde barındırıyor. Endüstri bölgesi, özel sektörün liderliğinde profesyonel bir şekilde faaliyetlerine başladı. Endüstri bölgesi, yüksek teknoloji odaklı yatırımlara ev sahipliği yapacak. İnşallah, Filyos Vadisi, entegre yapısıyla önümüzdeki dönemde bölgenin ev Türkiye'nin üretimine, ihracatına ve istihdamına çok önemli bir katkı sunacak.

"Bu bölgenin stratejik özelliğini artıran bir diğer husus da, biliyorum heyecanla bekliyorsunuz, Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında tespit ettiğimiz doğalgazın kara bağlantı ve işleme tesisine ev sahipliği yapacak olmasıdır. Karadeniz'de çalışmalara başlayan Fatih sondaj gemimiz, geçtiğimiz yıl toplamda 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi tespit ettik. Bu, 2020 yılında denizlerdeki en büyük keşif olarak kayıtlara geçmiştir. Biz yıllar yılı kiralama usulü bu işi yapıyoruz, kiralama usulü geri kaldı. Şimdi kendi gemilerimizle hem sismik araştırmaları, hem sondaj araştırmaları yapıyoruz. Artık bütün bunları yaparken kim ne der yok. Biz ne deriz var. Karar bizim.

"Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz, heyecanlıyım. Fatih sondaj gemimiz yine Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Hayırlı olsun.

"Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Bu güzel haberin ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Amasra-1 kuyusunun çevresindeki yeni arama ve sondaj çalışmalarımız sürüyor. Bu bölgeden yeni müjdeli haberler de bekliyoruz. Biraz sonra canlı bağlantı kuracağımız Kanuni sondaj gemimiz kuyuları üretime hazır hale getirmek üzere faaliyete başlayacak.

"Milletimize söz verdiğimiz şekilde Karadeniz gazını 2023'te kullanıma sunmak için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Filyos'taki tesisi de hızla tamamlayarak hem deniz hem karada bu işi bir an önce bitirmekte kararlıyız. Türkiye'yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtararak kalkınma hamlemiz en büyük hedefimizdir. Denizdeki doğalgazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci deniz tabanında kurulacak doğalgaz üretim sistemleri. Karada doğalgazı işleyecek, kullanıma hazır hale getirecek tesis. Üçüncü aşama denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır."

"İlk etapta 10 kuyunun sondajını ve tamamlama işlemini bitirecek, ardından yeni sahalara açılacağız. Türkiye'nin denizdeki ve karadaki doğalgaz arama faaliyetlerinde bugün geldiği yer dikkatli, sabırlı, azimli çalışmaların ürünüdür.

"Bugün topladığımız meyvelerin gerisinde işte böyle bir arka plan vardı. Temelini attığımız doğalgaz ve kara bağlantı işleme tesisinin bir an önce tamamlanması ümidiyle şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

"Geçtiğimiz hafta Diyarbakır ve Kırklareli'deki 3 kuyuda günlük 6 bin 800 varillik yeni petrol keşfi yapmıştık. Böyle keşiflerle günlük petrol üretimimizi 64 bin varile çıkardık. Yenilenebilir enerji kaynaklarını her geçen yıl artırıyoruz. Bugün enerjide Türkiye'nin toplam kurulu gücü olan 96 bin megawattının 61 bin megawattını yerli enerji olarak hallettik. İthal kaynaklara dayalı kurulu gücümüz ise 35 bin megawatt civarındadır.

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü reaktörünün temel atma törenini Sayın Putin'le gerçekleştirdik. Bu santralin ilk reaktörünü 2023 yılında devreye alacağız. Her alanda olduğu gibi enerjide de çalışmaya, üretmeye, gelecek nesillere eser bırakmaya devam edeceğiz.

"Kamil odur ki, koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinede yeller eser. Biz eser ve hizmet siyasetiyle 19 yıldır milletimizin emrinde gece gündüz çalışıyoruz. Yaptığımız işlerin şahidi milletimizin bizatihi kendisidir. Kalkınma atılımlarımı za ülkemizin81 vilayetini kapsayacak şekilde geliştirdik. Batı Karadeniz'in tüm şehirlerini yatırım, üretim, ticaret, ihracat merkezi yapacak Filyos projesi bu anlayışın hizmetlerinden biridir."

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