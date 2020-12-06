İyi Partili Koray Aydın: Bilim Kurulu'ndan istifa etmek isteyenler var

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın “Bilim Kurulu'ndan istifa etmek isteyenler var” iddiasında bulundu.

Kanal 42 Televizyonunda yayınlanan Sümen Altı programına konuk olan Aydın, Türkiye’de Koronavirüs tablosunun her geçen gün daha da korkutucu hale geldiğine dikkat çekti. Aydın, pandemi sürecinde alınan çoğu kararın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin iradesi dışında alındığını öne sürdü.

Çemberin daraldığını, insanların yakınlarını kaybettiğini söyleyen Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ve Bilim Kurulu üyelerinin, tüm bu yaşananlardan ve pandemi sürecinde gelinen son noktadan hayli rahatsız olduğunu belirtti.

"Sağlık Bakanı'nın yerinde olsam, istifa ederdim” diyen Aydın,“Sağlık Bakanı'nın samimiyetine inanıyorum. Kendisi bir şeyler yapmanın gayreti içinde. Onun çektiğini kimse çekemez. Tek adam düzeninde yaşıyoruz. Gelinen süreçte Sağlık Bakanı'nın yaşananlardan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Kendisi hiç rahat değil. Bugün Türkiye’de hiçbir bakan rahat değil. Bilim Kurulu Üyeleri için de durum aynısı. Görüştüklerimiz var. İstifa etmek isteyenler var. Zor durumdalar, bilgi alıyoruz. Tek adamın her şeye karışmasını içlerine sindiremiyorlar. Onlar da yaşananlardan bıkmış durumda.” ifadesini kullandı.