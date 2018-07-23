İyi Partili Koray Aydın: Akşener'in açıklaması bizde şaşkınlık yarattı; başka aday çıkacağını sanmıyorum

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, parti lideri Meral Akşener'in, "Aday olmayacağım" açıklamasının kendilerinde şaşkınlık yarattığını belirterek, "Şunu söylemekte fayda var. Bu kongrede çıkıp aday olabilecek kimse yok. Tüm kadrolarımızla lider etrafında kenetlenmiş durumdayız" dedi.

"5 milyon insan bu partiye oy verdi. Bu insanlara karşı da sorumluluklarımız var. Bu lider çekişmesi değildir, bir lider yarışması olan durum değildir" diyen İyi Partili Aydın, Akşener'in bu çıkışını, "Bu, iddiasını ortaya koyarak aldığı sonucu kabul edemeyen liderin bir demokratik çıkış hamlesidir" diyerek yorumladı.

"Liderimize sonuna kadar destek veriyoruz" diyen Aydın, kurultay kararı alacaklarını ifade ederek, "Biz Sn. Meral Akşener'i yeniden seçerek güven tazeleyeceğiz" diye konuştu.

"Seçim sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında sonuçlardan memnun olmayan ve çeşitli iddialar ortaya atan arkadaşlarımız da oldu" diyen Aydın, "Sosyal medya üzerinden haddini aşan bazı açıklamalar bu ortama zemin hazırladı" dedi.

Akşener'in Bursa 3. sıradan aday gösterdiği Adnan İslamoğlu, sosyal medyadan, “Yola çıktık, yarı yolda bıraktın… madam, sen seçim kaybetmedin, sana olan inanma duygusunu yok ettin…” eleştirisinde bulunmuştu.

Semih Yalçın'ın sözlerine yanıt

Koray Aydın, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın "İyi Parti'den MHP'ye milletvekilleri geçebilir" sözlerine de değinerek, "Rüya görmeye devam etsinler" şeklinde konuştu.

TIKLAYIN - MHP'den İyi Parti'ye: Dönüş için müracaat olursa değerlendiririz

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın açıklamaları şöyle:

Afyon'da yapmış olduğumuz 3 günlük kampta bence çok faydalı tartışmalar oldu. Bunların partinin işleyişi açısından olumlu katkılar olduğunu düşünüyorum. Çünkü her seçim çalışması sonrasında diğer partilerde olan 'sonucu incelememek' hareketine karşı olarak böyle bir çalıştay yaptık.

Seçim sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında sonuçlardan memnun olmayan ve çeşitli iddialar ortaya atan arkadaşlarımız da oldu. Bunu da normal karşılamak lazım. Seçim döneminde yapılan eksiklikler hakkında, aday listelerinin hazırlanması ile ilgili kendi görüşlerini beyan eden arkadaşlar oldu. Bunların içerisinde dozajını aşan bir durumla karşılaştık mı? Ben böyle bir durumla karşılaşmadığımızı düşünüyorum. Ama zaman zaman bazı konular üzerinde sürekli konuşmalar yaparak ortamı sıkan durumlarla da karşılaşıldı.

"Sosyal medya üzerinden haddini aşan bazı açıklamalar bu ortama zemin hazırladı"

Genel Başkanımız bu tartışmalardan sonra bir konuşma yaparak, seçimden sonra özellikle sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalardan bazılarını kabul edemediğini söyledi. Yazılan yazılar içinde haddini aşan kişiler olduğunu söyledi. Bu tür sosyal medya üzerinden konuşma hastalığına kapılan bir grup türedi. Sosyal medya üzerinden haddini aşan bazı açıklamalar bu ortama zemin hazırladı.

Genel Başkanımız bu kararını verdikten sonra bunun parti içi demokrasinin işletilmesi açısından önemli bir karar olduğunu da düşünüyorum. Ben bu kararın çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü diğer partiler böyle bir tavır takınmıyor. Bu, Türk demokrasisi açısından çok önemli bir adımdır. Bu bakımdan bundan önceki tüm iddialarımıza bağlı kalarak kendisine minnettar olduğumuzu belirtmek isterim.

"Sayın Akşener'in önünde kimse aday olarak duramaz"

Sayın Genel Başkanımızın 'aday olmayacağım' şeklinde yaptığı açıklama bizde de şaşkınlık yarattı. Ama şunu söylemekte fayda var. Bu kongrede çıkıp aday olabilecek kimse yok. Tüm kadrolarımızla lider etrafında kenetlenmiş durumdayız. Birisi aday olsa bile kimse Sn. Akşener'in önünde duramaz, aday olacak kişi kongrede yeterli oya ulaşamayacaktır, liderimize desteğimiz tamdır. Kimse bu selin önünde duramaz, bu sel onu alıp süpürür.

"Bu bir lider çekişmesi değildir"

Biz bir iddia ile ortaya çıktık. Özellikle parti içi demokrasiyi gerçekleştirebilecek bir çalışma yapıldı. 5 milyon insan bu partiye oy verdi. Bu insanlara karşı da sorumluluklarımız var. Bu lider çekişmesi değildir, bir lider yarışması olan durum değildir. Bu, iddiasını ortaya koyarak aldığı sonucu kabul edemeyen liderin bir demokratik çıkış hamlesidir. Yeterli görmeyen ve sorumluluğu üzerine alan, yiğitçe bir anlayış ortaya koyan liderimize sonuna kadar destek veriyoruz.

Kurultay kararı alınacak. Ama biz Sn. Meral Akşener'i yeniden seçerek güven tazeleyeceğiz. Bizim için ikinci yol yok. Ya aday olmazsa diye ikinci bir seçenek yok. Biz parti kadroları olarak liderimizin etrafında kenetlendik. Kongre Eylül ayına kalmaz. Kurultayı Ağustos ayının ortalarında yapacağız.

"İdealize olmuş kadrolarla yolumuza devam edeceğiz"

Sayın Akşener ile görüşmedim. 1 gün geçsin, o da kendisine gelsin. Daha sakin bir ortamda kendisiyle konuşabileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye'nin İYİ Parti'ye ihtiyacı var bunu biliyoruz. Bizler ne yaptığımızı, ne yapacağımızı biliyoruz. İstifalar olur, bir parti giderken her istasyonda inenler olur, binenler olur. Kendi egolarını tatmin edemeyenler inecek, biz idealize olmuş kadrolarla yolumuza devam edeceğiz.

MHP'li Yalçın'ın "İyi Partililer MHP'ye geçebilir" sözleri

Sayın Semih Yalçın hayal görmeye devam etsin. Öyle bir durum söz konusu bile olmayacak. Çünkü bu partide görev alan arkadaşlarımızın tümü sorumluluklarının farkında. Çalıştayda söz alan arkadaşlarımın çoğu bu partiyi daha büyük yerlere getireceklerinin farkında. Kendilerine göre siyaset yaptıklarını zanneden bu arkadaşlar hayal aleminde gezmeye devam etsinler. Biz üçüncü sınıf bir demokrasi istemiyoruz. Türkiye'nin tek adam rejimine teslim olmasını kabul etmiyoruz, bunu tüm siyasi partiler kabul etse bile biz kabul etmeyeceğiz.