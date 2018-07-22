MHP'den İyi Parti'ye: Dönüş için müracaat olursa değerlendiririz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İyi Parti’de ‘hayal kırıklığı yaşandığını’ savunarak, “Dönüş için müracaat olursa değerlendiririz” dedi. CHP'nin seçmenini İyi Parti ve HDP'ye yönlendirdiğini savunan Yalçın, 24 Haziran'da yüzde 10'un altında oy alan İyi Parti için "CHP yönetimi ve CHP seçmeni imdadına yetişmese vurgun yiyecekti" yorumunda bulundu.

Meclis açıldıktan sonra İyi Parti'den bazı isimlerin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüklerini, hatta bazılarının onun elini öptüğünü anımsatan Yalçın, bunları siyasi nezaket kuralları çerçevesinde değerlendirdiklerini belirtti. İyi Parti'nin takındığı negatif tutumu sağlıklı bulmadıklarını aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"Patchwork halı gibi politik arenaya serilen bir partinin uzun ömürlü olmayacağını görmek için müneccim olmaya gerek yok. Başlarındaki hanımefendi boyundan büyük iddialarla yola çıktı ve dip dalgada sörf yapayım derken, yüzme bilmediği için az kalsın siyaset denizinin dibinde boğuluyordu. CHP yönetimi ve CHP seçmeni imdadına yetişmese vurgun yiyecekti.

"Dip dalgası yerine bir hayal kırıklığı dalgası hakim"

Dip dalga 24 Haziran'da MHP'den gelince bundan tabiatıyla İyi Partililer de etkilendi. Şimdi dip dalgası yerine bir hayal kırıklığı dalgası hakim orada. Aralarında MHP'den ayrılmış olan ve sanki pişmanmış görüntüsünde isimler var çünkü. Ben bazılarının gönlünün hala MHP'de olduğunu hissediyorum. Dolayısıyla hala MHP'de gönlü olanlar için şimdiden 'Şu olur, bu olmaz' diye bir yorum yapmayayım ama dönüş ve katılım için bu partiden kopuşlar başladığında bize müracaat vaki olursa oturur, değerlendiririz."

"CHP'yi bu derbederlikten Muharrem İnce'nin kurtarması mümkün değil"

CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ‘bilip bilmeden peşinen karşı olanların’ tepki oylarıyla yüzde 30'u aştığını’ savunan Yalçın, "Muharrem İnce seçilseydi, çok tutkulu şekilde bu sistemi uygulamak için kolları sıvayacaktı" diye konuştu.

‘CHP'nin, HDP'yi ve İyi Parti'yi Meclis’e taşımak için seçmenini yönlendirdiği’ değerlendirmesinde bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı, "CHP'yi bu derbederlikten Muharrem İnce'nin kurtarması mümkün değil. İnce'nin seçimlerde kırdığı potların acısı, sıcağı sıcağına anlaşılamadı. Şimdi de kurultay telaşı dolayısıyla acı öteleniyor. Zaman geçtikçe bu acı daha çok kendini hissettirmeye başlayacak ve CHP eskisinden de beter duruma düşecek. O bakımdan CHP'de olağanüstü kurultay olsa ne olacak, olmasa ne olacak? İsimler değişse bile müzmin hastalıklar, darbeder kafa ve zihniyet değişmeyecek" ifadesini kullandı.