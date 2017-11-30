T24 LogoT24 Logo
Politika

İYİ Partili Halaçoğlu: Partimiz, yüzde 50 artı 1'i hedeflemektedir

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA) - İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, "Şu an Anayasa'ya göre, partilerin hiçbir hükmü yoktur

30 Kasım 2017 20:24

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA) - İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, \"Şu an Anayasa\'ya göre, partilerin hiçbir hükmü yoktur. Dolayısıyla partimiz, yüzde 50 artı 1\'i hedeflemektedir. Partimiz, cumhurbaşkanını seçecektir. İnşallah, cumhurbaşkanı seçildikten sonra da ilk yapacağımız iş, Anayasa değişikliği için referanduma gitmektir\" dedi. 
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, partisinin Kayseri merkez Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi\'nde bulunan il binasının tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda Kurucu Kurul üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Kayseri İl Başkanı Hüseyin Tekin ve çok sayıda partili yer aldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Tekin, şunları söyledi:
\"Bize bu teveccühü gösteren hemşehrilerimizle buluşmak üzere buradayız. 10 Aralık\'a kadar geçecek zaman zarfında da ilçe teşkilatları, il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 16 ilçemizin tamamında teşkilatlanmamızı tamamlayıp, bunu genel merkezimizin onayına sunacağız. 10 Aralık\'tan önce, tam tarih veremiyorum; ama o zamana kadar 16 ilçemizin tamamında teşkilatlarımız tamamlanmış olarak faaliyete geçecektir.\"
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, partisinin kuruluş hedefiyle ilgili \"İYİ Parti\'nin kuruluş hedefi, Türkiye\'yi tekrar parlamenter demokratik sisteme döndürmektir. Türkiye\'yi tekrar kuruluş felsefesi üzerine inşa etmektir. Tamamen siyasetin, hukuktan elini çektiği, bağımsız bir hukuk anlayışı ikame edilecektir. Ekonomik düzen, yeniden dizayn edilecektir. İnsan haklarını Avrupa istediği için değil, kendi insanımız için yerine getireceğiz\" diye konuştu. 
\'HEDEFİMİZ 50 ARTI 1\'DİR\'
Konuşmasında parlamenter sistem vurgusu yapan Halaçoğlu, şunları kaydetti: 
\"Türkiye, aslında olması gereken 1923\'te kurulduğu şekilde, medeniyet seviyesinde kendi insan haklarını tanıyan, insan oldukları için değer veren; ama her bir Türk vatandaşını ayırt etmeksizin kucaklayan bir anlayışa sahip olarak faaliyet gösterecektir. Bunun için hedefimiz, yüzde 50 artı 1\'dir, en az. Yani bir baraj aşma meselesi değildir. Şu an Anayasa\'ya göre, partilerin hiçbir hükmü yoktur. Dolayısıyla partimiz 50 artı 1\'i hedeflemektedir. Partimiz, cumhurbaşkanını seçecektir. İnşallah, cumhurbaşkanı seçildikten sonra da ilk yapacağımız iş, birtakım adli düzenlemeler yaptıktan sonra seçim kurulu dahil olmak üzere tekrar Anayasa değişikliği için parlamenter sisteme dönmek için Anayasa değişikliği referandumuna gidecektir. Türkiye Cumhuriyeti tekrar olması gereken, demokratik parlamenter hukuk sistemini benimsemiş bir devlet olarak görevini yerine getirecektir. Herhangi bir cemaatin ya da şirketin desteğini almadık. Bizim tek destekçimiz, Türk milletidir.\" 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AŞATIRKAYSERİ DHAParti Kayseri Milletvekili Yusuf HalaçoğluAnayasaDolayısıylaPartimizParti Kayseri Milletvekili HalaçoğluKayseriSerçeönü MahallesiToplantıda Kurucu KurulProf Dr Abdülkadir Yuvalı KayseriBaşkanı Hüseyin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24