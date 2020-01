İYİ Partili Halaçoğlu: Partimiz, yüzde 50 artı 1'i hedeflemektedir

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA) - İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, \"Şu an Anayasa\'ya göre, partilerin hiçbir hükmü yoktur. Dolayısıyla partimiz, yüzde 50 artı 1\'i hedeflemektedir. Partimiz, cumhurbaşkanını seçecektir. İnşallah, cumhurbaşkanı seçildikten sonra da ilk yapacağımız iş, Anayasa değişikliği için referanduma gitmektir\" dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, partisinin Kayseri merkez Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi\'nde bulunan il binasının tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda Kurucu Kurul üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Kayseri İl Başkanı Hüseyin Tekin ve çok sayıda partili yer aldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Tekin, şunları söyledi:

\"Bize bu teveccühü gösteren hemşehrilerimizle buluşmak üzere buradayız. 10 Aralık\'a kadar geçecek zaman zarfında da ilçe teşkilatları, il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 16 ilçemizin tamamında teşkilatlanmamızı tamamlayıp, bunu genel merkezimizin onayına sunacağız. 10 Aralık\'tan önce, tam tarih veremiyorum; ama o zamana kadar 16 ilçemizin tamamında teşkilatlarımız tamamlanmış olarak faaliyete geçecektir.\"

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, partisinin kuruluş hedefiyle ilgili \"İYİ Parti\'nin kuruluş hedefi, Türkiye\'yi tekrar parlamenter demokratik sisteme döndürmektir. Türkiye\'yi tekrar kuruluş felsefesi üzerine inşa etmektir. Tamamen siyasetin, hukuktan elini çektiği, bağımsız bir hukuk anlayışı ikame edilecektir. Ekonomik düzen, yeniden dizayn edilecektir. İnsan haklarını Avrupa istediği için değil, kendi insanımız için yerine getireceğiz\" diye konuştu.

\'HEDEFİMİZ 50 ARTI 1\'DİR\'

Konuşmasında parlamenter sistem vurgusu yapan Halaçoğlu, şunları kaydetti:

\"Türkiye, aslında olması gereken 1923\'te kurulduğu şekilde, medeniyet seviyesinde kendi insan haklarını tanıyan, insan oldukları için değer veren; ama her bir Türk vatandaşını ayırt etmeksizin kucaklayan bir anlayışa sahip olarak faaliyet gösterecektir. Bunun için hedefimiz, yüzde 50 artı 1\'dir, en az. Yani bir baraj aşma meselesi değildir. Şu an Anayasa\'ya göre, partilerin hiçbir hükmü yoktur. Dolayısıyla partimiz 50 artı 1\'i hedeflemektedir. Partimiz, cumhurbaşkanını seçecektir. İnşallah, cumhurbaşkanı seçildikten sonra da ilk yapacağımız iş, birtakım adli düzenlemeler yaptıktan sonra seçim kurulu dahil olmak üzere tekrar Anayasa değişikliği için parlamenter sisteme dönmek için Anayasa değişikliği referandumuna gidecektir. Türkiye Cumhuriyeti tekrar olması gereken, demokratik parlamenter hukuk sistemini benimsemiş bir devlet olarak görevini yerine getirecektir. Herhangi bir cemaatin ya da şirketin desteğini almadık. Bizim tek destekçimiz, Türk milletidir.\"