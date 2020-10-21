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İyi Partili Dikbayır'dan 'Ümit Özdağ' açıklaması: 81 il başkanı suç duyurusunda bulunacak

21 Ekim 2020 16:16

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır,  İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya 'FETÖ' imasında bulunmasına ilişkin  "İstanbul'un 39 ilçesi imza vererek ihraç istedi. 81 il başkanı imza veriyor ihraç istiyor. Genel İdare Kurulundan da büyük ihtimalle böyle bir karar çıkacak. Taban çok kızgın" dedi.

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