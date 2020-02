İYİ Partili Dervişoğlu: Tüm seçimlere girmeye hak kazandık

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, partisinin tüm seçimlere girmeye hak kazandığını belirterek, \"Geçmiş dönemde bazı partilere tanınan hakların bize tanınmayacağına dair emareler gördük ki kongrelerimizi tamamlama ihtiyacı hissettik. Artık hiçbir mazeretleri kalmamıştır. İYİ Parti artık şart ne olursa olsun mahalli ve genel seçime girmeye hazırdır\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumartesi günü il başkanlığı binasını açmak için İzmir\'e gelecek. Akşener\'in İzmir programının detaylarını paylaşmak için il binasında basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, siyasi rakiplerini eleştirdi. Yüksek Seçim Kurulu\'nun (YSK) İYİ Parti\'nin seçimlere girmemesi için çeşitli zorluklar çıkardığını savunan Dervişoğlu, \"Şekil şartının yerine getirilmesi açısından kongrelerin tamamlanmasına ihtiyaç vardı. YSK, İYİ Parti\'nin önüne bazı zorluklar çıkarmak üzere adımlar atıyordu. Geçmiş dönemde bazı partilere tanınan hakların bize tanınmayacağına dair emareler gördük ki kongrelerimizi tamamlama ihtiyacı hissettik. Artık hiçbir mazeretleri kalmamıştır. İYİ Parti artık şart ne olursa olsun mahalli ve genel seçime girmeye hazırdır\" dedi.

Partilerinin seçimlere giremeyeceğine dair çeşitli spekülasyonların yapıldığını belirten Dervişoğlu, şunları söyledi:

\"İYİ Parti\'yi seçime sokamayacaklar, onlara sorarsanız. İYİ Parti\'yi kurdurmayacaklardı ama parti kuruldu. Seçime de girecek. Olur da hukuku çiğnemeye kalkarlarsa bunun da çaresi vardır. Sayın Genel Başkanımız oldukça açık ve net biçimde ifade etmiştir: Güçleri yetiyorsa engellemeye çalışsınlar görelim bakalım.\"

\'BİZ TÜRKİYE\'YE İYİ GELDİK\'

Türkiye\'nin zor günler geçirdiğini kaydeden Müsavat Dervişoğlu, bunların aşılması için birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Yıllardır kutuplaştırma politikaları izlendiğini belirten Dervişoğlu, şöyle konuştu:

\"Bir rahatlamaya ihtiyaç var. İYİ Parti her yere bunu götürmek istiyor. Biz Türkiye\'ye iyi geldik. Genel Başkanımız 35 ile ziyareti tamamlamış olacak. Allah nasip ederse 17\'sinde İzmir\'de olacağız. Türkiye\'yi dolaşmaya ve her yerde İYİ Parti\'yi anlatmaya devam edeceğiz. Bu ülke ayrışmak ve farklılaşmaktan yoruldu. İYİ Parti, Türkiye\'nin birliği için siyaset sahnesinde yerini aldı. İYİ Parti\'yi biz kurmadık, millet kurdu. İzmir\'de de bunun izlerini görüyoruz. İzmir halkının İYİ Parti\'ye sahip çıktığını görüyor ve gurur duyuyoruz.\"

İzmir\'in bir beşik olduğunu ve kendi içinde kimi salladıysa onu iktidara getirdiğini ifade eden Dervişoğlu, \"İzmir\'in vicdanında şimdi İYİ Parti var. İYİ Parti İzmir\'e iyi gelecek. İzmir de İYİ Parti\'ye şans getirecek. Meral Akşener\'in geldiği gün İzmir bir işaret fişeği patlatacaktır. İzmir kaç kişiyi alırsa o kadar kişi bekliyoruz. Bu kentten çok yüksek bir oy bekliyoruz. Yaptığımız kamuoyu araştırmaları var. İzmir\'de birinci parti olacağız. İktidar partisinin manipülatif anket sonuçlarını paylaşmayacağız. Tayyip Erdoğan artık anket yaptırmayacağını söylüyor\" dedi.

\'GÖMLEK DEĞİŞTİREN YOK\'

MHP\'den istifa ettiğinin hatırlatılması üzerine açıklama yapan Dervişoğlu, \"MHP\'den istifa ettim. İstifa etmeden önce de yapılması gereken ne varsa yaptım. Artık başka bir partinin mensubuyum. Geçmişte görev yaptığım bir partinin iç meseleleri üzerine partimi ilgilendirmediği müddetçe konuşmak istemiyorum. Başka siyasi partilerde olduğu gibi bir kişinin iki dudağı arasından çıkan sözlerle siyaset yapmıyoruz\" ifadelerini kullandı. Erken seçim ihtimali üzerine de değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

\"Erken seçim bekliyor musunuz diye sorarsanız; Türkiye\'de her şey olabilir. Seçim kararını almak TBMM\'nin işidir. Bizim 5 milletvekilimiz var. Karar alacak sandalye sayısına sahip değiliz. İktidar partisi ne zaman seçim yapmaya karar verirse biz iktidar olmak için hazırız. Biz soğuk savaş dönemi siyasetçisi değiliz. İYİ Parti\'yi millet kurmuştur. Bu partide gömleğini değiştiren kimse yok. Herkes kendi kimliğiyle bu partide siyaset yapıyor. Görüşlerini ifade ediyor ama tüm görüşlerin ifade edilmesi sonrasında ortaya çıkan karar ne olursa olsun buna uyuyor.\"

\'ALDATILDIK, KANDIRILDIKLA OLMUYOR\'

İktidar partisinin İYİ Parti ismini telaffuz etmediği sorusu üzerine ise Müsavat Dervişoğlu, \"Saray bir koalisyon kurdu. Sarayın ortağı, diğer ortağı adına sürekli açıklamalar yapıyor. Biz saraydan görülmüyoruz ama şatodan takip ediliyoruz\" karşılığını verdi.

İzmir\'de ve Türkiye\'de birinci parti olacaklarını savunan Dervişoğlu, Meral Akşener\'i de Cumhurbaşkanı yapmak istediklerini kaydetti. Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın seçim zamanlarında ittifak yapmaya alışkın olduğunu ileri süren Dervişoğlu, \"Onların yaptığı ittifakı tanımlıyorum. Ak trollerle bizim eski partimizin mensupları o alanda ilk ittifakı kurmuşlar. Söylediğimiz lafın arkasındayız. \'Aldatıldık, kandırıldık\' demekle olmuyor. Devlet adamıysanız, ehliyet sahibi olup aldatılmayacaksınız. Doğruları söylememiz onları biraz hırçınlaştırıyor. Biz sakiniz, onlar niye hırçınlaşıyor\" ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAFLI