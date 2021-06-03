İyi Partili Dervişoğlu Çevre Bakanına İzmir'deki fabrikayı sordu: Radyoaktif atıkların temizlenmesi için çalışmanız var mı?

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir Gaziemir'de, içerisinde tehlikeli atık tespit edilen kurşun fabrikasının durumunu Meclis'e taşıdı. Dervişoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması için verdiği önergede, "Radyoaktif ve tehlikeli atıkların temizlenmesi için bakanlığınız tarafından yürütülen bir çalışmanız var mıdır?" diye sordu.

İzmir Milletvekili Dervişoğlu, İzmir’in Gaziemir İlçesinde 1940 yılında kurulan ve 2007 yılında içerisinde tehlikeli atık ve radyoaktif madde tespit edilen fabrikanın durumunu hakkında Bakan Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Dervişoğlu önergesinde, fabrika civarında bir koruma tedbirinin alınmadığını gözlemlediklerini belirterek bakanlığın bu konuda bir çalışması olup olmadığını ve çevre ve hayvan sağlığına olan zararlarının tespiti için ayrıca bir çalışma yapılıp yapılmayacağını sordu.

Ayrıca fabrika arazisinde, Türkiye’de kullanılmayan radyoaktif çubuklara rastlandığı iddialarına da değinen Dervişoğlu, eğer böyle bir madde gerçekten bulunduysa temininin hangi kurum tarafından sağlanmış olduğunun da cevaplanmasını istedi.

"Atıkların temizlenmesi için bir çalışmanız var mıdır?"

Dervişoğlu, Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti: