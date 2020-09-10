İyi Partili Demiray, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

İyi Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi ve eski Adana İl Başkanı Yardımcısı Ali Demiray , Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. İyi Partili isimler hastanede yaşam mücadelesi veren Demiray'a plazma bulunması için sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunmuştu.

İyi Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi ve eski Adana İl Başkanı Yardımcısı Ali Demiray, yaklaşık 18 gündür mücadele ettiği Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Demiray'ın Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini belirten İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, “Adana İyi Parti Kurucu İl Divan Kurulu üyemiz, İl Delegemiz Ali Demiray Koronavirüs sebebi ile Hakk'a yürümüştür. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun, inşallah. Ailesi ve tüm camiamıza baş sağlığı diliyorum” açıklamasında bulundu.

İyi Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu ise, “İyi Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyemiz, önceki dönem İl Başkan Yardımcımız Ali Demiray'ı Covid-19 virüsü sonucu kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve kederli ailesine sabırlar diliyorum” mesajına yer verdi.

İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi ve Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun da dahil birçok partili, Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören Ali Demiray için 23 Ağustos'ta sosyal medya hesaplarından plazma bağışı çağrısında bulunmuştu.