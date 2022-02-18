İyi Partili Çıray: İktidar yancılarının Tarkan’a verdikleri tepki zihinsel kapasitelerinin Taliban kadar olduğunu gösteriyor

İyi Parti milletvekili Aytun Çıray, iktidar kanadından Tarkan ve şarkısı "Geççek"e gelen tepkilere ilişkin olarak, "İktidar yancılarının Tarkan’a verdikleri tepki zihinsel kapasitelerinin Taliban kadar olduğunu gösteriyor" yorumunu yaptı.

Çıray Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İktidar yancılarının, 'Geççek' şarkısına ve Türk milletinin sevdiği şarkıcı Tarkan'a verdikleri bu tepki, zihinsel kapasitelerinin Taliban kadar olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Dilbilimci Hepçilingirler'den Tarkan'a "Geççek' tepkisi: İlgi çekmenin buralarda aranması zavallı bir çaba

TIKLAYIN - Tarkan'ın son şarkısı 'Geççek' sözleriyle sosyal medyada viral oldu: "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek, düş artık yakamızdan"