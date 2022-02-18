İyi Partili Çıray: İktidar yancılarının Tarkan’a verdikleri tepki zihinsel kapasitelerinin Taliban kadar olduğunu gösteriyor
18 Şubat 2022 11:00
İyi Parti milletvekili Aytun Çıray, iktidar kanadından Tarkan ve şarkısı "Geççek"e gelen tepkilere ilişkin olarak, "İktidar yancılarının Tarkan’a verdikleri tepki zihinsel kapasitelerinin Taliban kadar olduğunu gösteriyor" yorumunu yaptı.
Çıray Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İktidar yancılarının, 'Geççek' şarkısına ve Türk milletinin sevdiği şarkıcı Tarkan'a verdikleri bu tepki, zihinsel kapasitelerinin Taliban kadar olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.