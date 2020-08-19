İyi Partili Çıray'dan 'müjde' tepkisi: Olup olmadığı belli olmayan bir hazine için bizi zengin olduğumuza inandırmaya çalışıyorlar

İyi Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü 'müjde' açıklayacağını duyurmasının ardından enerji şirketlerinin hisse senetlerindeki değer artışlarına dikkat çekerek, "'Müjde' enerji ile ilgiliyse Erdoğan'ın etrafındaki birileri borsa oyuncularına bu bilgiyi dün sızdırmışsa eğer, bu resmen 'insider trading'dir ve ağır suçtur. Yok müjde başka bir konuda ise bu da 'keriz silkelemesi' demektir" dedi.

Erdoğan'ın "Cuma günü bir müjde vereceğiz, Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak" açıklamasının ardından sosyal medyada 'Petrol bulundu' paylaşımları yapıldı. Açıklamanın ardından borsada da hareketlilik arttı. BIST 100 Endeksi'nde yükseliş yüzde 2'yi aşarken, Petkim ve Tüpraş hisseleri sert yükseldi.

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Çıray, Erdoğan'ın açıklamasını "Tam bir şark hikayesi yazıyorlar. Bilinmeyen, görünmeyen, olup olmadığı belli olmayan bir hazine için zengin olduğumuza bizi inandırmaya çalışıyorlar" şeklinde yorumlarken, "Sizler daha ne olduğunu öğrenemeden milyonlarca dolar borsa oyuncularının cebine girdi bile... Devlette müjde açıklamanın da bir usulü olur" ifadesini kullandı.

Çıray'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Önce şunu ifade edeyim.. "Müjde" diye tam bir Şark hikayesi yazıyorlar. Bilinmeyen, görünmeyen, olup olmadığı belli olmayan bir hazine için zengin olduğumuza bizi inandırmaya çalışıyorlar... Definecilik bu işte... Peki aç oturulup aç kalkılan sofralar ne olacak bu akşam?

"Açık kaynaklara ve Borsa'da enerji hisselerinin tavan yapmasına bakılırsa, müjde yine 'petrol veya doğal gaz bulduk' olacak gibi. Ya her seçim öncesinde petrol bulunan Batı Karadeniz'dedir.. Ya da Trakya'da Norveçli Statoil'in arama sahasında.. Keşke gerçek olsa.

"Yani aynı masalı çok dinledik. Şimdi de dövizleri tüketen bu iktidarın 'şapkadan tavşan çıkarma' hikayesine ihtiyacı var. AMA DİKKAT! ASIL MÜJDE KİMLERE? Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi yüzde 2 artışa geçerken, özellikle petro-kimya sanayi şirketleri hisseleri tavan yaptı.

"Bu durumda çok önemli sorular var: 1. 'Müjde' enerji ile ilgiliyse Sn Erdoğan'ın etrafındaki birileri borsa oyuncularına bu bilgiyi dün sızdırmışsa eğer, bu resmen insider trading'dir ve ağır suçtur. 2. Yok müjde başka bir konuda ise bu da "keriz silkelemesi" demektir.

"Ortada COVID aşısı yok. EYT'lilere, işçilere, doktorlara, esnafa da bir şey yok. Aç oturup aç kalkılan işsiz sofralarına hiçbir şey yok. Sizler daha ne olduğunu öğrenemeden milyonlarca $$ Borsa oyuncularının cebine girdi bile.. Devlette müjde açıklamanın da bir usulü olur.

Kısacası Ceyhun İrgil'in dediği gibi... "İktidar her hafta gerçekleri unutturmak için topluma HOP(Halkı Oylama Programı) uyguluyor. Ayasofya Libya Akdeniz Biden ...hamaset zaten günlük rutin.. siyaset POP gibi oldu en ciddi yaşamsal konular çerez gibi harcanıp bitiyor.""

Insider Trading nedir?

Bilgi Suistimali, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106'ncı maddesinde aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

"Doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları ya da ihraççılar hakkında, ilgili sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki ve henüz kamuya duyurulmamış bilgilere dayalı olarak ilgili sermaye piyasası araçları için alım ya da satım emri veren veya verdiği emri değiştiren veya iptal eden ve bu suretle kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden;

İhraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarının yöneticileri,

İhraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişiler,

İş, meslek ve görevlerinin icrası nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişiler,

Bu bilgileri suç işlemek suretiyle elde eden kişiler,

Sahip oldukları bilginin bu fıkrada belirtilen nitelikte bulunduğunu bilen veya ispat edilmesi hâlinde bilmesi gereken kişiler,

iki yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılırlar. Ancak, bu suçtan dolayı adli para cezasına hükmedilmesi hâlinde verilecek ceza elde edilen menfaatin iki katından az olamaz."